Bakan Kurum: Yakında 1 milyonuncu TOKİ konutunun anahtarını vatandaşımıza vereceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bugün TOKİ’mizin ürettiği konut sayısı 900 bini geçmiş durumda. Çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşımıza vereceğiz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ'mizle ülkemizin her noktasında sosyal donatılarıyla beraber, içinde yürüyüş yollarının, parklarının, bahçelerinin, sosyal alanlarının olduğu 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bugün TOKİ’mizin ürettiği konut sayısı 900 bini geçmiş durumda. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle beraber çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşımıza vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Kurum, "Vatandaşımızı karşımıza alarak değil, vatandaşımızla beraber bu dönüşüm (kentsel dönüşüm) sürecini inşallah başarıyla tamamladığımızda, 81 ilimizde 83 milyon vatandaşımıza yeşilin, sosyal alanların bol olduğu, afetlere karşı güvenli, sağlam yuvalar inşa etmiş olacağız." dedi.