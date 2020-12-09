Bakan Kurum’dan Başkan Ertuğrul Çetin’in Projelerine Tam Destek

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Başkan Ertuğrul Çetin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret ederek koronavirüs salgınının önlenmesi için yapılan çalışmaların yanı sıra, devam eden ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin beraberindeki heyetle birlikte, Bakan Kurum’a yatırımlarla ilgili sunum yaparak görüş alış verişinde bulundu.

‘‘Desteklerini hiç esirgemeyen Bakanımıza Pursaklar halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum’’

Pursaklar'a seviye atlatacak projeler hakkında detaylı bilgi veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ilçemizde yaptığımız çalışmalar hakkında detaylı bir bilgilendirmede bulunduk. Pursaklar'ın değişimini gösterdiği gelişmeleri ve yeni projelerini yakından takip eden ve her zaman yanımızda olan, desteklerini hiç esirgemeyen Bakanımıza Pursaklar halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

‘‘Başkanımız ve ekibi Pursaklar'ın değişim ve dönüşümü için ciddi ve yoğun bir emek sarf ediyorlar’’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; "Başkanımız ve ekibi Pursaklar'ın değişim ve dönüşümü için ciddi ve yoğun bir emek sarf ediyorlar. Ben bu gayretleri için kendisine teşekkür ediyorum. Gerek hayata geçirmiş oldukları projelerinde gerekse ilçeye yakışır yeşillendirme projelerinde örnek bir çalışma sergiliyorlar. Bundan sonraki süreçte ve dönemde de bu çalışmalara yenilerini ekleyerek Pursaklar'ı daha iyi bir konuma getirmek için yürütülen projelerin takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.