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Bakan Kurum'dan Bingöl'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bingöl'deki depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin "Kaynarpınar köyümüzde 19 ağır ve yıkık, Elmalı'da 81 ağır yıkık, 9 orta hasarlı, Dinarbey'de de 35 ağır ve yıkık, 2 orta hasarlı bina tespiti yaptık." dedi.
Bakan Kurum'dan Bingöl'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bingöl'deki depremin ardından 224 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını başlattık ve merkez üssü diyebileceğimiz Kaynarpınar, Elmalı ve Dinarbey köylerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Kaynarpınar köyümüzde 19 ağır ve yıkık, Elmalı'da 81 ağır yıkık, 9 orta hasarlı, Dinarbey'de de 35 ağır ve yıkık, 2 orta hasarlı bina tespiti yaptık." dedi.

Kurum, şu açıklamalarda bulundu: "Bingöl'ün tamamında toplamda 638 bina ağır ve yıkık, 12 bina orta hasarlı, Erzurum Çat ilçemizde 189 bina ağır ve yıkık, 9 bina orta hasarlı, Erzincan Tercan ilçemizde de 38 bina ağır yıkık olarak tespit yapıldı. Toplamda 5 bin 900 binanın tespitini yaptık. En kısa sürede hafta sonuna kadar detaylı olarak tüm tespitleri yapıyor olacağız." 

Kaynak: Haber Kaynağı
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