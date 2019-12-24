  • BIST 113.079
  • Altın 285,261
  • Dolar 5,9445
  • Euro 6,5817
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 7 °C
»

Bakan Kurum'dan İmamoğlu'na cevap

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Kurum'dan İmamoğlu'na cevap

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır."

"Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik."

"Kanal İstanbul’un iki yakasında kuracağımız şehri; akıllı mahalle, akıllı şehir konseptine göre dizayn edeceğiz. Bu anlamda Kanal İstanbul projesiyle İstanbul’a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak örnek iki akıllı şehri milletimize armağan edeceğiz."

''İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Kanal İstanbul projesi protokolünden meclis kararı almadan vazgeçemez.''

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan açıkladı: Dev projede rekor geldi24 Aralık 2019 Salı 12:30
  • İsveç'te İslam Kültür Derneği'ne tehdit mektubu24 Aralık 2019 Salı 12:17
  • Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı24 Aralık 2019 Salı 12:11
  • Su-57 savaş uçağı düştü24 Aralık 2019 Salı 11:44
  • İçişleri ve Sağlık Bakanlığı 229 uzman yardımcısı alacak24 Aralık 2019 Salı 10:57
  • Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: yaralılar var24 Aralık 2019 Salı 10:09
  • Türkiye geri adım atmayacak24 Aralık 2019 Salı 09:58
  • Adana'da okullar tatil edildi24 Aralık 2019 Salı 09:56
  • 120 bin Suriyeli Türkiye sınırında24 Aralık 2019 Salı 09:51
  • Su-57 savaş uçağı düştü24 Aralık 2019 Salı 09:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti