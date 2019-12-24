Bakan Kurum'dan İmamoğlu'na cevap

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır."

"Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik."

"Kanal İstanbul’un iki yakasında kuracağımız şehri; akıllı mahalle, akıllı şehir konseptine göre dizayn edeceğiz. Bu anlamda Kanal İstanbul projesiyle İstanbul’a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak örnek iki akıllı şehri milletimize armağan edeceğiz."

''İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Kanal İstanbul projesi protokolünden meclis kararı almadan vazgeçemez.''