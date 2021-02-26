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Bakan Kurum'dan Kırşehir'e ziyaret

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırşehir'i ziyaret etti. Kurum, 2023 yılında yapılacak seçimlerde Kırşehir'i yeniden alacaklarını söyledi.
Bakan Kurum'dan Kırşehir'e ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere sabah saatlerinde karayoluyla Kırşehir'e geldi. İlk olarak Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret eden Bakan Kurum, daha sonra Ahi Evran-ı Veli türbesine gelerek burada dua etti. Kurum ardından partisinin il binasına geçti. Burada partililere seslenen Bakan Kurum, "19 yıldır Kırşehir'e her alanda yatırım yapıyoruz. Eğitim, sağlık, kültür, tarım ve ekonomik tüm faaliyetlere kadar birçok yatırım gerçekleştirdik. Kırşehir'e 8 milyar liralık yatırım yapıldı. Yatırımların 3 milyar liralık kısmı ise çevre ve şehircilik alanında. İnşallah 2023 yılında Kırşehir'imizi yeniden almak hedefindeyiz. 2023 yılında yeniden şehri alacağız" dedi.

Bakan Kurum daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle partilileriyle birlikte pasta kesti. AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve Milletvekili Mustafa Kendirli ziyarette Bakan Kurum'a saz hediye etti.

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