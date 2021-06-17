  • BIST 1.424
  • Altın 496,584
  • Dolar 8,6358
  • Euro 10,3096
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde başlatılan seferberlik kapsamında 3539,9 metreküp müsilajın temizliğini tamamladıklarını duyurdu.
Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması

Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizlik çalışmasına ilişkin Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliğimizin 9'uncu gününde 251,7 metreküp ile toplamda 3539,9 metreküp müsilajın temizliğini tamamladık. 16 Haziran itibarıyla 208 bölgede gerçekleştirdiğimiz müsilaj temizliğimize ara vermeden devam ediyoruz. İllerimizde 9 günün sonunda; İstanbul 927,2 metreküp, Kocaeli 235,2 metreküp, Bursa 131,5 metreküp, Tekirdağ 139 metreküp, Balıkesir 351 metreküp, Çanakkale 286 metreküp, Yalova 1470 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarında bertarafa gönderdik" dedi.

'12 MİLYON 38 BİN TL CEZA UYGULADIK'

Bakan Kurum, denetim çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Müsilaj temizliğimizin 9'uncu gününde 3 bin 710 denetim gerçekleştirerek, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 12 milyon 38 bin TL idari para cezası uyguladık. Denetimlerde 823 numuneyi inceledik. Marmara Denizi'mizde 2008'den beri yürüttüğümüz deniz suyu kalitesi incelemesini, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde ODTÜ ve TÜBİTAK-MAM iş birliğinde 91'den 150'ye çıkardık. Marmara Denizi'miz ve deniz canlılarımız için hep birlikte hiç durmadan çalışıyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 35 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı17 Haziran 2021 Perşembe 12:01
  • Galatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzattı17 Haziran 2021 Perşembe 10:20
  • Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı17 Haziran 2021 Perşembe 10:15
  • 'Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkar mı?' sorusuna Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan yanıt17 Haziran 2021 Perşembe 10:10
  • 'Temmuzda daha rahat sosyal ortam olabilir'17 Haziran 2021 Perşembe 09:56
  • Bursa'da lastiği patlayan yolcu otobüsü alev alev yandı17 Haziran 2021 Perşembe 09:51
  • Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı17 Haziran 2021 Perşembe 09:47
  • Kaçak kazıyla ortaya çıkan mozaikler 24 saat korunuyor17 Haziran 2021 Perşembe 09:42
  • BM: Myanmar'da 1 milyon kişi yardıma muhtaç17 Haziran 2021 Perşembe 09:40
  • Küresel piyasalar, Fed sonrası negatif seyrediyor17 Haziran 2021 Perşembe 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti