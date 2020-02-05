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Bakan Murat Kurum: Elazığ'da 4 bin 600 bina yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremin en çok etkilediği, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi. Kurum, 4 bin 552 ağır hasarlı binanın yıkılacağını söyledi.
Bakan Murat Kurum: Elazığ'da 4 bin 600 bina yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Depremin en çok etkilediği Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'inin tamamlandığını söyledi. Yapılan çalışmalarla 4 bin 552 ağır hasarlı binanın tespit edildiğini anlatan Bakan Kurum, 1779 da orta hasarlı binanın olduğunu aktardı. Bakan Kurum, "Şu ana kadar 40 bin binamızın tespitini yaptık ve 169 bin bağımsız bölümü içeren tamamlandı. Elazığ'ın genelinde hasar tespit çalışmasının yüzde 85'ini tamamladık. Yarın itibarıyla hasar tespitimizin büyük bir çoğunluğunu tamamlamış olacağız. Sivrice ve Maden ilçelerinin merkezinde hasar tespit çalışmaları bitti, köylerimizde sürüyor. Hasar tespit çalışmalarıyla birlikte binaların yıkımını da sürdürüyoruz. Hızlı bir şekilde hem hasar tespit çalışmasını yapıyoruz hem de yıkılması gereken binaların yıkımını başlatmış durumdayız. Bu çerçeve Elazığ genelinde 107 binanın yıkımını bitirdik. Sürsürü Mahallesi'ndeki yıkım çalışmalarımız tamamlama aşamasına geldi. Mustafa Paşa ve Abdullah Paşa mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyoruz." dedi.

10 BİN KONUTLUK PROJE ÇALIŞMASI
Bakan Kurum, yıkım çalışmaların ardından Elazığ'da belirlen 36 rezerv alanında 10 bin konutluk proje çalışmalarına da başlayacaklarını belirtti. Hasar tespit çalışmalarının drone destekli yapıldığına dikkat çeken Kurum, şunları söyledi:

"Hem yerde hem de drone ile havadan tespitler yapıyoruz. Bu tespitler sayesinde çatılardaki hasarları, binalarda göremediğimiz alanlardaki hasarları drone ile tespit ediyoruz. Drone'lar oldukça hassas veri veriyor. O verilerle birlikte haritamızda kentsel dönüşüm alanını belirleyerek, ne kadar binamız etkilenmiş ne kadar binayı kentsel dönüşüme dahil etmemiz gerekiyor, proje için orta hasarlı binanın dahil edilip, edilmesi gerektiği de bu çalışmalar sayesinde yapıyoruz. Elazığ'da belirlediğimiz 3 rezerv alanda toplamda 10 bin konutluk proje çalışmasını başlattık. Projelerimiz de ilerledi. Elazığ'da depremde etkilenen en önemli yer Mustafa Paşa ve Sürsürü mahalleleri oldu. Abdullah Paşa Mahallesi'nde de yapı stoku kötü. Mustafa Paşa Mahallesi'nde 30 binanın yıkımını gerçekleştirdik, 100 bina yıkımını da yapacağız. Bu yıkımları yapıp, şubat ayı sonunda inşa faaliyetlerine başlayacağız. Elazığ'daki kardeşlerimizin yaralarını hızlı bir şekilde saracağız. Acil yıkılması gereken 441 bina var. Ağır hasarlı binalar da yıkılacak. Elazığ genelinde yıkılacak bina sayısı 4 bin 600. Bina enkazı çalışmasında lazer tarayıcılarını kullanmıştık. Lazer tarayıcıları saniyede 2 milyon nokta atabilen ve binanın fotoğrafını lazerle çıkarabilen, binanın yıkılma tehlikesi olup olmadığının tespitini takip ediyoruz. Drone ile enkaz etrafında, deprem sahasında ilk günde uçuş yapıp, hangi bölgelerde etkilenme var, hangi bölgelerde ağır hasar var, drone ile hızlı bir şekilde tespit ediyoruz."

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