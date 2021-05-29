Bakan Muş: 2021'in ilk 5 ayında 4 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirdik

Ticaret Bakanı Muş, zehir tacirlerine asla göz açtırmayacaklarını belirterek, "2021 yılının ilk 5 ayında ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler sonucunda, 4 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirdik." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İskenderun Limanı'nda 6,2 milyon adet "captagon" yakalanmasına ilişkin Bakanlığın Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuştu.

Muş, geçen yıl halk sağlığını tehdit eden başta uyuşturucu, tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içecekler olmak üzere, elektronikten tekstil ürünlerine tarihi eser ve kültür varlıklarından nesli tükenmekte olan canlılara kadar pek çok farklı alanda kaçakçılık girişimlerinin önüne geçtiklerini söyledi.

İlk 5 aydaki kaçak eşya yakalamaları

Bu çerçevede ekiplerin, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 4 milyar 404 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdiğini hatırlatan Muş, şunları kaydetti:

"2021 yılının ilk 5 ayında ise titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, ekiplerimizce 2 milyar 440 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirilerek, ülke ekonomisine ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğine kast edenlere önemli darbeler indirildi. Özverili çalışmalarımız neticesinde gerçekleştirilen yakalamalar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103 artış gösterdi."

"1 milyar 360 milyon değerinde uyuşturucu madde ele geçirdik"

Muş, kaçakçılıkla mücadelenin en dikkat çeken boyutunun uyuşturucu alanında gerçekleştiğini belirterek, "Uyuşturucuyla mücadele vizyonumuzun temelini ise uyuşturucu maddelerin daha sınır kapılarımızdayken tespitinin sağlanması oluşturmaktadır." dedi.

Bu vizyon çerçevesinde, geçen yıl 5'i rekor niteliğinde olan yakalamalar dahil olmak üzere, yaklaşık 9,7 ton uyuşturucu ele geçirdiklerini hatırlatan Muş, şu bilgileri paylaştı:

"Geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında 400 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirilmişti. 2021 yılının aynı döneminde ise, ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler sonucunda, yüzde 140'lık artışla, yaklaşık 1 milyar 360 milyon değerinde, 4 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirdik."

Muş, bu kapsamda Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 808 kilogram eroin ele geçirerek 2021'in ilk rekoruna imza attıklarını anımsatarak, 15 Mayıs'ta ise İskenderun Limanı'nda 6 milyon 264 bin adet "captagon" cinsi uyuşturucu hap yakaladıklarını ve yasa dışı uyuşturucu trafiğiyle mücadelede önemli bir başarı daha elde ettiklerini anlattı.

"Zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız"

Bakanlığın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, insan kaynağı ve teknik donanımla açısından sürekli yeni yatırımlar yaptığını belirten Muş, bu alandaki kapasitenin devamlı olarak güçlendirildiğini ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadelede, alanında uzman olan narkokim ekiplerinin, uyuşturucu rotaları, risk analizleri ve gizleme yöntemlerinde her geçen gün daha fazla uzmanlaşarak uyuşturucu ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Muş, yüksek teknolojiden de azami ölçüde faydalandıklarını anlattı.

Muş, "Bu amaçla son 5 yılda teknik cihaz ve bilgi sistemlerimize yapmış olduğumuz 500 milyon lira değerindeki yatırımlar sayesinde gümrüklerimizde dünyanın en iyi tespit teknolojilerini ve bilgi sistemlerini devreye soktuk. Uluslararası Köpek Eğitim Merkezimizde eğittiğimiz ve sayıları 146'yı bulan narkotik dedektör köpeklerimiz de bu alandaki en değerli yardımcılarımız." değerlendirmesinde bulundu.

Özverili çalışmaların neticesinde rekor yakalamalara imza atan tüm Bakanlık personeline ve ödül alan gümrük muhafaza personeli nezdinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeline teşekkür eden Muş, "Dün ve bugün olduğu gibi yarın da zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağımızı, onların kirli senaryolarının başarıya ulaşmasına hiçbir zaman izin vermeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum." dedi.

Muş, konuşmasının ardından "captagon" operasyonunda yer alan personele başarı belgelerini takdim etti.