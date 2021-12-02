Bakan Muş: Kasımda 21,5 milyar dolarla en yüksek aylık ihracatımız gerçekleşti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "Bu değer, bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatımızdır." dedi.

Bakan Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Aşılama sayesinde hafifletilen kısıtlamalarla ekonomi ve ticari faaliyetlerin canlandığını vurgulayan Muş, diğer yandan tedarik zincirindeki bozulmalar ve ham madde kıtlıklarının ticaretin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini söyledi.

Muş, artan küresel taleple enerji ve gıda fiyatlarının tüm zamanların en yüksek düzeylerine çıktığına işaret etti.

Küresel çapta aşı eşitsizliğinin, salgını sona erdirme ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından düze çıkış bakımından dünyanın önündeki en büyük engel olduğuna dikkati çeken Muş, "Zaman, aşıları hızlı biçimde paylaşma, aşı üretiminin önündeki tüm engelleri kaldırma, aşıları adil biçimde dağıtma zamanıdır. İnşallah acil kullanım onayı için başvurusunu gerçekleştirdiğimiz yerli aşımız TURKOVAC ile bu aşı adaletsizliğiyle mücadeleye ciddi katkı vereceğiz." diye konuştu.

"İhracatta yakalanan üstün performansı sadece döviz kuruna bağlamak sığ bir yaklaşım"

Muş, ihracatçıların dünyada sınırların açılıp kapanması, talep ve fiyatlarda dalgalanmalar yaşanmasına rağmen çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İhracatımızdaki bu başarıyı önemsiz göstermek için çaba sarf edenleri üzülerek görmekteyiz. Neredeyse ihracatın aslında ülke için faydalı olmadığını söyleyecek noktaya gelmiş durumdalar. Onlar bizi eleştirmek isterken, böylesine zorlu bir ortamda ekonomimize katkı sağlayan iş insanlarımıza büyük haksızlıklar yapılmaktadır. İhracatta kamu ve özel sektör iş birliğiyle yakalanan bu üstün performansı sadece döviz kuruna bağlamak sığ bir yaklaşımdır."

Türkiye'nin salgın sonrası süreçte tüm olumsuzluklara rağmen uluslararası rekabet gücünü artırdığını belirten Muş, verimlilik artışı, katma değerli üretim, markalaşma ve güçlenen dış talebin etkili kullanıldığını söyledi.

"2021'i büyümede çift haneli rakamlarla kapatacağız"

Muş, küresel ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen dış ticaret rakamlarının ekonominin itici gücü olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, "İhracatta yakalanan başarının da desteğiyle 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyen ekonomimizde ikinci çeyrekte yüzde 22, üçüncü çeyrekte ise yüzde 7,4 oranında büyüme kaydedilmiştir. 2020 yılının aynı döneminde gerçekleşen yüzde 6,3'lük büyümeyi dikkate aldığımızda, büyüme rakamımızda herhangi bir baz etkisinin olmadığı daha iyi anlaşılacaktır." dedi.

İhracatın yılın üçüncü çeyreğinde de büyümenin itici gücü olmaya devam ettiğini bildiren Muş, "Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 6,8 puan olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle, üçüncü çeyrekte gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin yüzde 92'si net mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Yani Türkiye, üreterek ve ürettiğini yurt dışına satarak büyümüştür. Bu bizim yıllardır ifade ettiğimiz 'Üreten Türkiye' vizyonunun önemli bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Muş, Türkiye'nin, performansıyla, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke olduğunu belirterek, büyümenin güçlenerek devam etmesini öngördüklerini kaydetti.

OECD'nin Türkiye'nin yıl sonu büyüme tahmini yüzde 9'a yükselttiğini anımsatan Muş, "Sağlam temeller üzerinde yükselen nitelikli büyüme trendimizi yılın son çeyreğinde de devam ettirecek ve 2021'i inşallah büyümede çift haneli rakamlarla kapatacağız." dedi.

"İhracatımızdaki artış baz etkisine bağlanamaz"

Muş, ihracatta 2021 boyunca yakalanan ivmenin kasımda da devam ettiğini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"İhracatımız geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup bu değer, bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatımızdır. Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolara yükselirken, ocak-kasım döneminde ise ihracatımız 203,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamla pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkılmıştır. Yani ihracatımızdaki artış baz etkisine bağlanamaz."

İthalatın, kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 artışla 26,8 milyar dolar olduğunu belirten Muş, ocak-kasım dönemi ithalatının da 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 22,9 artışla 242,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Muş, kasımda gerçekleşen 48,3 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacminin en yüksek aylık dış ticaret hacmi olduğuna da işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gelişmelerle dış ticaret açığımız ocak-kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilemiştir. Kasımda hem ithalat hem de dış ticaret açığında enerji ithalatının etkisi görülmektedir. Keza, enerji hariç bakıldığında, kasımda ithalatımız 20,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş, ülkemiz 240 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Yine kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80'e ulaşmış, enerji hariç bu değer yüzde 101,2 olarak kaydedilmiştir. Karşılama oranımız, ocak-kasım döneminde, geçtiğimiz yıla göre 6,8 puan artışla yüzde 83,8'e yükselmiş, enerji hariç yüzde 98,3 olmuştur."