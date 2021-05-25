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Bakan Muş: Venezuela'dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2020 ve 2021 yıllarında Venezuela’dan peynir ithalatı yapılmadığını belirtti.
Bakan Muş: Venezuela'dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2020 ve 2021 yıllarında Venezuela’dan peynir ithalatı yapılmadığını bildirdi.

Muş, şu ifadeleri kullandı:

“Venezuela’dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela’dan Türkiye’ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise bugüne kadar gerçekleşmiş bir peynir ithalatı bulunmamaktadır”

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