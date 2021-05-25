Bakan Muş: Venezuela'dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2020 ve 2021 yıllarında Venezuela’dan peynir ithalatı yapılmadığını belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2020 ve 2021 yıllarında Venezuela’dan peynir ithalatı yapılmadığını bildirdi.

Muş, şu ifadeleri kullandı:

“Venezuela’dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela’dan Türkiye’ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise bugüne kadar gerçekleşmiş bir peynir ithalatı bulunmamaktadır”