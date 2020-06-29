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Bakan Mustafa Varank: Milli elektrikli trenimizin bugün itibarıyla fabrika testlerine başlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli elektrikli trene ilişkin, "Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor." dedi.
Bakan Mustafa Varank: Milli elektrikli trenimizin bugün itibarıyla fabrika testlerine başlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli elektrikli trene ilişkin, "Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor. Raylı sistemler sektörünün yıllık pazar hacmi 160 milyar avro civarında. Önümüzdeki dönemde de hızla büyümesi beklenen bu sektörde ülkemizi küresel bir oyuncu yapmayı hedefliyoruz. Gelecek 10 yılda raylı sistemlerde 15 milyar avroluk harcama yapacağız." dedi.

Varank, "(Koronavirüs) Salgınla birlikte de şunu da gördük; istediğimiz zaman dünyada eşi benzeri olmayan bir seferberlik ruhuyla kimsenin yapamadığını yapabiliyor, başaramadığını başarabiliyoruz. Yoğun bakım solunum cihazı bunlardan biri. Tanı kitleri, aşı ve ilaç alanlarında da ilham verici ve bizleri heyecanlandıran projeler devam ediyor. Salgın döneminde bile açılan fabrikalar, cesaretle yeni işlerin peşinden koşan girişimcilerimiz var." diye konuştu.

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