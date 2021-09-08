Bakan Muş'tan müjde! İstihdam ve ticareti artıracak hamle

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir'in Bergama İlçesi'nde Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına yönelik kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.

Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak olan serbest bölge kurulumları devam ediyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını hedeflediklerini söyledi.

İzmir'de endüstriyel ve ticari faaliyetleri ihracata yönlendirmek, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"İzmir’in Bergama ilçesinde yer alan ve Çandarlı Limanı’na yaklaşık 20 km. mesafede bulunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını ve bu suretle, İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedefliyoruz.

Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik yatırımlar için cazibe merkezi olabilecek yeni serbest bölgelerin kurulması çalışmalarına devam ediyoruz.

Buradaki temel amacımız serbest bölgelerin ülkemiz ekonomisine sağladığı pozitif katkıyı artırmak."