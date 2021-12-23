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Bakan Nebati, AK Parti'li belediye başkanlarına ekonomi modelini anlattı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Belediye Başkanları İstaşere ve Değerlendirme toplantısında Türkiye'nin ekonomi modelini anlattı.
Bakan Nebati, AK Parti'li belediye başkanlarına ekonomi modelini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde gerçekleştirilen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati toplantıda, Türkiye'nin ekonomi modelini anlattı. Bakan Nebati, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yeni modelde 'ihracat eksenli kalkınma: dikey büyüme' başlığı altında bilgiler verdi. Fiyat istikrarı, finansal istikrar, sürdürülebilir ve dengeli bir maliye politikasının önemine işaret eden Bakan Nebati, büyüme ile cari fazla arasındaki pozitif korelasyonu sağlayarak önümüzdeki dönemde Türkiye'nin 'yüksek büyüme-düşük cari açık' hedefiyle yoluna devam edeceğinin altını çizdi.

Kamuoyuna duyurulan 'Kur Korumalı TL Mevduat Sistemi' hakkında da bilgiler veren Bakan Nebati, yeni modelin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde başarıya ulaşacağını söyleyerek, belediye başkanlarından sisteme güvenmelerini istedi. Tablolar üzerinden yeni ve eski sistem hakkında bilgiler veren Nebati, sistem ile sağlanacak faydaları sıraladı.

KASAPOĞLU: SPOR TESİSLERİNİ AÇIK TUTUN

Bakan Kasapoğlu ise il ve ilçelerdeki sportif faaliyetleri yaygınlaştırma tavsiyesinde bulunurken, kadın odaklı sportif faaliyetlerin artırılması gerektiğini belirtti. Spor tesislerinin haftanın 7 günü 24 saat açık tutulması önerisinde bulunan Kasapoğlu, il ve ilçelere yapılan yatırımları anlattı. Bakanlık tarafından hayata geçirilen, 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesine belediyelerin de dahil olmasını isteyen Kasapoğlu, son zamanlarda yapılan statların etkin kullanılması ve halka açılması konusunda iş birliği yapılmasını istedi.

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