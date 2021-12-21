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Bakan Nebati: Kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır" açıklamasında bulundu.
Bakan Nebati: Kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından yaptığı basın açıklaması sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı.

Nebati, yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır" ifadesini kullandı.

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