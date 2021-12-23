Bakan Nebati: Kredileri çekerek dolara yatırdılar

Kredi Garanti Fonundan kredi çekip, dolara yatıranları tespit ettiklerini vurgulayan Bakan Nebati "Belli gruplara gitmiş krediler. Buna meydan vermeyeceğiz artık" dedi.

Bakan Nebati, "Dürüst çalışanlara devletin şefkatli yüzünü göstereceğiz, gerçekten üretim yapana kredi imkanı tanıyacağız" dedi.

Türk lirasını teşvik etmek ve dövizdeki temelsiz yükselişleri önlemek amacıyla devreye alınan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" ürününde iki gün geride kaldı. Vatandaşlar dün de dövizlerini bozdurarak, yeni mevduat hesabına katılmak üzere bankalara akın etti. Dolar, dünkü işlemlerde 12,50 civarında seyrederken; TCMB tarafından yeni hesaba ilişkin ilan edilen kur da 12,3480-12,3702 olarak belirlendi. Bu arada muhalefet tarafından dile getirilen "örtülü faiz artışı" iddiaları da birçok kesimi rahatsız ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Döviz hesaplarından TL vadeli hesaplara dönülmesi halinde, Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu desteği sağlayacaktır. Bakanlığımız da vadeli getiri tutarı ile kur karşılığı arasındaki farkı karşılayacaktır. Ekonomi rakam işi, güven işi, istikrar işi, beklenti işi. Döviz kurlarında köpükler gitti. Gerçek fiyatlamalar oluşuyor" diyerek, örtülü faiz artışı iddialarının çürüyeceği mesajını verdi.

ÜRETİM YAPACAKLARA KREDİ İMKANI

Nureddin Nebati, dün AK Parti Meclis grubunda ekonomiye ilişkin yeni politikalarla ilgili bir sunum yaptı. Bakan Nebati, kur korumalı mevduat hesabı nedeniyle hazinenin yükünün fazla olmayacağını belirterek "Döviz artışından hazineye gelecek yük ile mevduat hesabından kaynaklanan yük kıyaslanamaz bile!.. Döviz kurunun bir lira artması, hazineye daha fazla yük getiriyor" dedi.

Bakan Nebati, Türkiye'ye dışarıdan gelen her türlü saldırıyı önleyecek güçte olduklarını, dövizde son günlerde yaşanan hareketliliğinin "içerideki hainler ve spekülatörlerden" kaynaklandığını söyledi. Nebati, Türkiye'nin altyapı yatırımlarını tamamladığını, bu nedenle önümüzdeki süreçte artık ülkenin zenginliğinin milletin cebine yansıyacağını kaydetti. Dürüst çalışanlara devletin şefkatli yüzünü göstereceklerini, ancak "stokum yok" diye beyanname verip, sonradan stokçuluk yaptıklarını tespit ettiklerinden hesap soracaklarını belirten Bakan Nebati, bundan sonra gerçekten üretim yapacaklara kredi imkanı tanıyacaklarını söyledi.

HER TÜRLÜ SENARYOMUZ HAZIR

Bakan Nebati "Kredi Garanti Fonundan kredi çekip, gidip dolara yatıranları tespit ettik. Belli gruplara gitmiş krediler. Buna meydan vermeyeceğiz artık" şeklinde konuştu. Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacaklarını, Merkez Bankasının belirlediği faiz oranlarının altında kredi verileceğini belirten Nebati "Düzeltmemiz gereken bazı ufak konular kaldı. Dikkatli olmamız gereken alanlar var. Bunlara karşı da her türlü senaryomuz hazır" ifadelerini kullandı.

MOBIUS: TÜRKİYE'YE YATIRIMA DEVAM

Ünlü yatırımcı Mark Mobius; yeni ekonomik tedbir paketinin, TL açısından olumlu olduğunu vurguladı.

Mobius, "Türkiye'ye yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde elimizde olanı satmıyoruz. Hükümetin son attığı adım da iyiydi. Düşük lira, ihracat ve turizme yardımcı olacak bir şey. Ama burada da negatiflik yok. Mesela ihracatçı bir şirkete yatırım yapıyoruz. Türkiye önemli bir piyasa olmaya devam edecek" dedi.