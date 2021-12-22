  • BIST 1.821,57
  • Altın 710.05315
  • Dolar 12.4466
  • Euro 14.0019
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -6 °C
»

Bakan Nebati'den indirim açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansımasında, bakanlığının kendisini göstereceğini bildirdi.
Bakan Nebati'den indirim açıklaması

Nebati, AK Parti Grup Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı finansal paketin detaylarına ilişkin partili milletvekillerine bilgi verdi.

Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nebati, dün akşam TRT canlı yayınındaki bilgilendirmesinin aynısını yaptığını kaydetti.

Bakan Nebati, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyelerine, 4 Ocak'ta da AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda sunum yaptıktan sonra, olduğu gibi paylaşılacağını belirterek, "Problem yok, gizli saklı bir şey yok. Önce paylaşımlar bitsin, redaksiyonlar yapılsın." dedi.

Toplumun diğer kesimleriyle de bir toplantı planı olup olmadığına ilişkin soruya ise Nebati, "Ben zaten sürekli içindeyim. İş dünyasıyla yaptık, Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce şöyle bir rahatlama, o gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağımız şey; hep birlikte çalışmak. O, bu, sen, ben, öteki yok. Hep beraber." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, "Kurdaki gerilemenin fiyatlara yansıması konusunda ağırdan alındığını" söylemesi üzerine Nebati, "Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir." ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması22 Aralık 2021 Çarşamba 13:08
  • Başkan Erdoğan duyurdu: Amacına ulaşmıştır22 Aralık 2021 Çarşamba 13:07
  • Kamuya Ocak 2022'de 2 bin 927 engelli memur ataması yapılacak22 Aralık 2021 Çarşamba 12:54
  • Yargıtay, eşeğin 'büyükbaş hayvan' kabul edilmesini uygun buldu22 Aralık 2021 Çarşamba 11:50
  • Türk denizcilik tarihine 124 yıldır ev sahipliği yapıyor22 Aralık 2021 Çarşamba 11:10
  • Hatay'daki firari cenaze töreninde yakalandı22 Aralık 2021 Çarşamba 10:57
  • AB, Microsoft'un ses tanıma şirketi Nuance'ı 16 milyar dolara satın almasını onayladı22 Aralık 2021 Çarşamba 10:54
  • Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 1323 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor22 Aralık 2021 Çarşamba 10:39
  • 10 bin dolar bozdurana ücretsiz22 Aralık 2021 Çarşamba 10:36
  • Rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi22 Aralık 2021 Çarşamba 10:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti