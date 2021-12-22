Bakan Nebati'den indirim açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansımasında, bakanlığının kendisini göstereceğini bildirdi.

Nebati, AK Parti Grup Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı finansal paketin detaylarına ilişkin partili milletvekillerine bilgi verdi.

Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nebati, dün akşam TRT canlı yayınındaki bilgilendirmesinin aynısını yaptığını kaydetti.

Bakan Nebati, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyelerine, 4 Ocak'ta da AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda sunum yaptıktan sonra, olduğu gibi paylaşılacağını belirterek, "Problem yok, gizli saklı bir şey yok. Önce paylaşımlar bitsin, redaksiyonlar yapılsın." dedi.

Toplumun diğer kesimleriyle de bir toplantı planı olup olmadığına ilişkin soruya ise Nebati, "Ben zaten sürekli içindeyim. İş dünyasıyla yaptık, Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce şöyle bir rahatlama, o gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağımız şey; hep birlikte çalışmak. O, bu, sen, ben, öteki yok. Hep beraber." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, "Kurdaki gerilemenin fiyatlara yansıması konusunda ağırdan alındığını" söylemesi üzerine Nebati, "Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir." ifadesini kullandı.