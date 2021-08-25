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Bakan Özer: 6 Eylül'de öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm çalışma arkadaşlarımız sahada hazırlıkların yürütülmesi sürecinin içerisinde yer alıyor. 6 Eylül'de öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız" dedi.
Bakan Özer: 6 Eylül'de öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim yılı başlangıcı öncesinde salgın koşullarında alınacak hijyen önlemleri, afet bölgelerinde yer alan okulların onarımları gibi her konuyu ayrı ayrı ele alarak sürekli takip ediyor. Bu kapsamda illerin özelliklerine göre durumu da ayrıca masaya yatırılıyor. Türkiye'de en çok öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanının bulunduğu İstanbul'un eğitim öğretim yılı hazırlıkları da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığında Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilçe kaymakamları, birim amirleri ve İstanbul İl Millî Eğitimi Müdürü Levent Yazıcı'nın katıldığı toplantıda ele alındı.
Video konferans yönetimiyle yapılan İstanbul İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; okulların personel, kaynak ve malzeme gibi eksikliklerinin giderildiğini, kentteki tüm okulların yeni eğitim yılına hazırlandığını belirtti. Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Tüm çalışma arkadaşlarımız sahada hazırlıkların yürütülmesi sürecinin içerisinde yer alıyor. 6 Eylül'de öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız. Diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'da da Sağlık Bakanlığımız ile birlikte belirlediğimiz Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler büyük bir hassasiyetle uygulanacak. Valiliğimizin koordinasyonunda il yöneticilerimiz, okul yönetimlerimiz, öğretmenlerimiz, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz ve tüm personelimizle yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için tedbirlerimize sıkı sıkıya sarılacağız. Maske ve hijyen koşullarının sağlanması ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm finansal kaynaklar okullara gönderildi."

Kaynak: Haber Kaynağı
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