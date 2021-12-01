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Bakan Özer: Eğitim sisteminin çok güçlü olması gerekiyor, başka seçeneğimiz yok

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "21'inci yüzyılda Türkiye'nin güçlü, bölgesinde lider, dünyada iddia sahibi olabilmesi için eğitim sisteminin çok güçlü olması gerekiyor ve başka seçeneğimiz yok" dedi.
Bakan Özer: Eğitim sisteminin çok güçlü olması gerekiyor, başka seçeneğimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninin ardından, 20'nci Milli Eğitim Şurası Divan Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında yapıldı. Bakan Özer, konuşmasında şura için görüş bildiren tüm katılımcılara şükranlarını sundu. Şuranın geniş katılımlı şekilde düzenlenmesine büyük önem atfettiğine işaret eden Özer, "Her bir alanla ilgili söyleyecek sözü olan herkesin bunları bizimle paylaşması çok kıymetli. 21'inci yüzyılda Türkiye'nin güçlü, bölgesinde lider, dünyada iddia sahibi olabilmesi için eğitim sisteminin çok güçlü olması gerekiyor ve başka seçeneğimiz yok" diye konuştu.

Bakanlığın, 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın izleme değerlendirme raporlarını her 3 ayda bir yayımlayacağını bildiren Özer, şurada oy birliği ve oy çokluğuyla alınan kararlarda hangi mesafenin alındığının şura üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Bakan Özer, niyetlerinin eğitim sisteminin kalitesinin artırmak ve geleceği inşa eden gençleri yetiştirmek olduğunu belirterek, "Onun için burada Milli Eğitim Bakanı olarak da söz veriyorum, burada alınan kararların hepsini izleme değerlendirme raporlarımızı hepinizle paylaşacağız. Bu nedenle sizin burada kısa da olsa bir günlük de olsa harcayacağınız mesai, dikkatiniz, odağınız gerçekten çok önemli" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Milli Eğitim Şurası ve öğretmenlerle ilgili açıkladığı müjdelerin şuranın bir bereketi olduğuna inandığını dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"İyi ki şurayı düzenledik. İyi ki Cumhurbaşkanımız, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu, tüm detaylarını bu şuranın açılışında kamuoyuyla paylaştı. Sadece bizim dönemimizde değil, tüm bakanlarımız döneminde, kıymetli Bakanımızın (Nabi Avcı) da öğretmen meslek kanunun hazırlanmasında çok büyük emeği var. Ondan önceki bakanlarımızın da bürokrasinin de çok büyük emeği var."

Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın gerçekleşmesine nasip olduğunu ifade ederek, "İnşallah hızlı bir şekilde yasalaştırıp öğretmenlerimizin hak etmiş olduğu kariyer sisteminden özlük haklarına kadar tamamen öğretmenlere münhasır bir kanunu inşallah 2022 yılı içinde yürürlüğe sokulmasının kıvancını, mutluluğunu yaşayacağız" değerlendirmesini yaptı.

20'nci Milli Eğitim Şurası Divan Başkanı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplantının sonunda divan heyetini takdim etti. Buna göre; Divan Başkanvekili Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Divan Başkanvekili Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, raportörler YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Açıkgöz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile özel öğretim kurumlarını temsilen Metin Özer yer aldı.

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