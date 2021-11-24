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Bakan Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Bakan Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Özer'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özer, deftere şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakarlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır' diyerek önemini işaret buyurduğunuz öğretmenlerimizin bu özel gününde 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle huzurlarınızdayız. Ülkemizin en büyük zenginliği olan çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgi, donanım ve beceriyle yetiştirmeyi en büyük görev addediyoruz. Yeni nesilleri emanet ettiğiniz öğretmenlerimizle birlikte bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü ve itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

Özer, daha sonra beraberindeki bürokratlar ve öğretmenlerle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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