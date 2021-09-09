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Bakan Özer'den öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin yeni öğretmen ataması müjdesine "Yeni atamalarla Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır" dedi.
Bakan Özer'den öğretmen ataması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmen atamasının ardından dün itibariyle 15 bin yeni öğretmen atamasının daha yapılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

'ATAMA TAKVİMİNİ PAYLAŞACAĞIZ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 3 Eylül'de 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesinin kendilerini sevindirdiğine dikkat çekti. Özer, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel’e de teşekkür ederim. Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da artıracağına şüphem yok. Yeni atamalarla Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır. Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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