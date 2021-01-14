Bakan Pakdemirli: 2020'nin 11 ayında tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı yüzde 4,3 artırdık

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kovid-19 salgınına rağmen geçen yılın 11 aylık döneminde tarım ve gıda ürünleri ihracatının yıllık bazda yüzde 4,3 arttığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare Toplantısı"na çevrim içi katıldı.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, 2020'nin tüm dünya için zor bir yıl olduğunu, yaşanan salgın sürecinde daha önce görülmeyen manzaralarla karşılaşıldığını söyledi.

Bu dönemde aldıkları "101 tedbir" sayesinde Türkiye'nin gıda arzıyla ilgili sorun yaşamadığına işaret eden Pakdemirli, tarımsal üretimin kesintisiz devamını sağladıklarını hatırlattı.

Pakdemirli, gıda tedarik ve lojistik zincirlerinin doğru yönlendirilmesiyle Avrupa'da ve ABD'de görülen market manzaralarıyla Türkiye'de karşılaşılmadığına dikkati çekerek, "Geçen yıl salgına rağmen tarım sektörü, bitkisel üretimden hayvancılığa, tarımsal hasıladan ihracata kadar her alanda büyümeye ve gelişmeye devam etti." dedi.

Son bir yılda toplam bitkisel üretim miktarının 7 milyon ton ilave artışla 124 milyon tonu aştığına ve "Cumhuriyet tarihi rekoru"nun kırıldığına işaret eden Pakdemirli, hayvan varlığında da son bir yılda çok ciddi artışlar yaşandığını bildirdi.

Pakdemirli, tüm bu üretim artışlarının arkasında üreticiye ve yatırımcıya verilen destekler ile Türkiye'nin ürettiği kaliteli ürünlerin dünya pazarlarına sunulma potansiyeli olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Tarımsal üretimdeki bu artışın yansımasını, büyüme ve hasıla rakamlarında net olarak görüyoruz. Tarım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile son 2,5 yılda tüm çeyreklerde büyüme gösterdi. 2020 yılı ilk 3 çeyrek ortalamasında ise yüzde 5,3 gibi önemli bir büyüme rakamına ulaşarak ekonomimize katkı sağlamaya devam etti. Tarımsal hasılamız son iki yılda yüzde 47 artışla 277,5 milyar liraya ulaştı."

"Global pazarlar Türk girişimcileri bekliyor"

Dünya'daki 19 trilyon dolarlık toplam ticaret hacminin, 1,5 trilyon dolarlık kısmını tarım ve gıda ticaretinin oluşturduğuna dikkati çeken Pakdemirli, son 18 yılda global toplam mal dış ticareti yüzde 205 artarken, tarım ve gıda dış ticaretinin yüzde 229 yükseldiğini ifade etti.

Pakdemirli, dünyada tarım sektörü ticaretinin büyük bir büyüme potansiyeli olduğunu belirterek, "Dolayısıyla, global pazarlar Türk girişimcileri bekliyor. Bu manada, ülkemiz, coğrafi konum açısından büyük bir avantaja sahip." diye konuştu.

Türkiye'nin, tarım ve gıda ürünleri ihracatında son 18 yılda büyük bir gelişme gösterdiğine işaret eden Pakdemirli, tarımsal ihracatın 5 kat artışla 3,7 milyar dolardan 18 milyar dolara çıktığını söyledi.

Pakdemirli, 193 ülkeye 1827 çeşit tarım ürünü ihraç ettiklerini belirterek, "2020 yılı ilk 11 ayında salgına rağmen tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artırdık. 16,9 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptık ve 5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik." ifadelerini kullandı.

"4,8 milyar dolarlık bitkisel ürün ihracatı yapıldı"

Bitkisel ürün ihracatının geçen yılın 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre değer olarak yüzde 7 artış gösterdiğini dile getiren Pakdemirli, sebzelerde yüzde 12, meyvelerde ise yüzde 8 artışla toplam 4,8 milyar dolarlık ihracat yapıldığı bilgisini verdi.

Pakdemirli, hayvan ve hayvansal ürün dış ticaretinde 2018'den itibaren arz talep dengesini gözeterek, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin üretimine, ihracatına ve ithalatına yönelik planlanmalar yaptıklarını ifade ederek, "Tüm bu yapılan çalışmaların sonucunda canlı hayvan ve hayvansal ürün dış ticaretinde 2019 yılında 585 milyon dolar, 2020 yılının ilk 11 ayında ise 712,2 milyon dolar dış ticaret fazlası verdik." dedi.

Odun endüstrisi dış ticaretine de değinen Pakdemirli, attıkları adımlarla son yıllarda dış ticaret fazlası verdiklerini bildirdi.

"İhracat stratejimiz, farklı coğrafyalara yayılmak"

Pakdemirli, son 18 yılda Türkiye'de 592 ürünün coğrafi işaret olarak tescil edildiğini belirterek, bunlardan 279'unun son 2,5 yılda tescillendiğini, 699 ürünün de tescil aşmasında bulunduğunu söyledi.

Tarımsal ihracatı artırmak için mevcut ticari fırsatları değerlendirerek sorunlara daha hızlı çözümler üretmeye çalıştıklarını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu amaçla, daha önce 5 olan Bakanlığımız yurt dışı müşavirlik sayısını geçen yıl 15'e çıkardık. Özellikle, tarım ve gıda ürünleri ihracat potansiyeli yüksek, Çin, Rusya, Almanya, Fransa gibi ülkelerde açtığımız yeni müşavirlikler, bu ülkelerle ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir. Bundan sonraki dönemde ülke olarak ihracat stratejimiz, mevcut konumumuzu korumanın yanı sıra farklı coğrafyalara yayılmak ve yeni pazarlara giriş sağlayarak ihracatımızı artırmaktır."