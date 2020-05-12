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Bakan Pakdemirli: 587 HES ile ekonomiye 233 milyar katkı sağlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 18 yılda 587 hidroelektrik santral (HES) projesinin tamamlanarak hizmete alındığını belirtti.
Bakan Pakdemirli: 587 HES ile ekonomiye 233 milyar katkı sağlandı

Pakdemirli, "587 adet HES ile üretilen 895 milyar kilowatt saat  (kWh) elektrik ile ülke ekonomisine bugüne kadar 233 milyar liralık katkı sağlandı" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de hidroelektrik enerjinin, elektriğin sigortası olduğunu, bu alanda son 18 yılda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün büyük işlerin altına imza attığını bildirdi. Özel sektöründe bu alanda yatırım yapmasına imkan sağlanmasıyla birlikte DSİ ve özel sektörün, Türkiye’de 18 yılda 587 HES projesini tamamlayarak hizmete aldığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hizmete alınan 587 adet HES ile üretilen 895 milyar kWh elektrik ile ülke ekonomisine bugüne kadar 233 milyar liralık katkı sağlandı. Üretim potansiyelimiz ise 44 Milyar kWh’den 102,1 Milyar kWh’ye yükselmiştir. Enerji bağımlılığını azaltmak için yerli kaynakları hızla devreye alıyoruz. Su kaynakları bakımından söz konusu avantajlara sahip ülkemiz, bu kaynakların değerlendirilmesi noktasında ne yazık ki henüz ulaşılması gereken düzeyde değil. Ancak biz bu kaynağı etkin bir şekilde kullanmakta kararlıyız. Hizmete alınan son 18 yıldaki 587 HES’in yıllık ortalama enerji üretim potansiyeli 57,1 milyar kWh ve bu tesislerden bugüne kadar 895 milyar kWh elektrik üretildi."

'BİRÇOK ÜLKE POTANSİYELİNİ ARTIRDI'

Kalkınmakta olan Türkiye’nin hızla artan enerji talebinin yerinde, zamanında, temiz ve yenilenebilir olarak karşılanmasını sağlama açısından HES’lerin çok önemli olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Bütün dünyada, Amerika'dan Kanada'ya, Finlandiya'dan Japonya'ya kadar birçok ülke, hidroelektrik enerji potansiyelini yüzde 80 hatta yüzde 100'e kadar artırmıştır. Dolayısıyla bu alandaki çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz” dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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