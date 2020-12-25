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Bakan Pakdemirli: 890 milyon lira bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, son dakika yaptığı açıklamada, "Çeşitli kalemlerde yaklaşık 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak." dedi.
Bakan Pakdemirli: 890 milyon lira bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, çeşitli  kalemlerde yaklaşık 890 milyon liralık destek ödemelerinin bugün  hesaplara yatmaya başlayacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli’nin açıklaması şu şekilde:

“Yem desteği çerçevesinde, 298.540 yetiştiricimize 124 milyon 460  bin TL, Hububat-Baklagil-Dane Mısır Desteği kapsamında, 60.372 üreticimize 208 milyon 750 bin TL, Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği kapsamında, 94.795 üreticimize 153 milyon 30 bin TL, Zeytinyağı desteği kapsamında, 28.158 üreticimize 55 milyon 884 bin  TL, ÇATAK Desteği kapsamında ise 9.092 üreticimize 42 milyon 814 bin TL bugün saat 17:00’dan sonra TC Kimlik numaralarının son hanelerine  göre ödenmeye başlanacak. Ödemeler, TC Kimlik numaralarının son rakamı 0-2-4 olanlara bugün, son rakamı 6 ve 8 olanlara ise 31 Aralık’ta saat 17:00'dan sonra yapılacak.

Hastalıktan Ari İşletme desteklemeleri kapsamında, 870  yetiştiricimize 111 milyon 462 bin TL,

Küpe Uygulama, Atık-Aşı desteklemeleri kapsamında 370  yetiştiricimize 3 milyon 34 bin TL,

Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında, 1.466 yetiştiricimize 57  milyon 976 bin TL,

Hayvan Gen Kaynaklarının Koruma desteklemeleri kapsamında, 3.073  yetiştiricimize 35 milyon 381 bin TL,

Kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında 88 projeye 32 milyon 545  bin TL,

Tarımsal Yayım Danışmanlık Desteği kapsamında 585 danışmana 23  milyon 628 bin TL,

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele kapsamında 4.953 üreticimize 10  milyon 99 bin TL,

AR-GE Desteği kapsamında 43 projeye 4 milyon 563 bin TL,

Sertifikalı Fidan Kullanım desteklemeleri kapsamında 1.995  üreticimize 10 milyon 792 bin TL,

Sertifikalı Tohum Üretim desteklemeleri kapsamında 17 firmaya 9  milyon 034 bin TL

Süt desteklemeleri kapsamında 3.684 yetiştiricimize 5 milyon 231  bin TL,

İşlenmiş Su Ürünleri desteklemeleri kapsamında 5 yetiştiricimize  ise 431 bin TL bugün saat 17.00’dan sonra tek seferde yapılacaktır.

Çiftçi ve yetiştiricilerimize yapacağımız toplam 889 milyon 114 bin  TL hayırlı ve bereketli olsun”

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