Bakan Pakdemirli açıklama yapıyor: 2 ilde 6 noktada orman yangını devam ediyor

ürkiye'de 11 gündür orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. 2 ilde 6 noktada orman yangını devam ediyor. Marmaris, Seydikemer, Nazilli, Bozdoğan, Karabük, Burdur, Adana, Denizli yangınları kontrol altında.

Zorlu arazi şartları ve olumsuz hava koşullarına rağmen, yangın söndürme ekipleri sahada olağanüstü bir mücadele veriyor.

Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ula Helikopter Harekat Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

> 2 ilde 6 noktada orman yangını devam ediyor.

> Marmaris, Seydikemer, Nazilli, Bozdoğan, Karabük, Burdur, Adana, Denizli yangınları kontrol altında.

> Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172 personel görev yaptı.

> Muğla'da 15 orman yangını meydana geldi. Termik santrali ve turizm alanlarını da korumak için ciddi çaba sarf ettik.