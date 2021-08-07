  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 27 °C
»

Bakan Pakdemirli açıklama yapıyor: 2 ilde 6 noktada orman yangını devam ediyor

ürkiye'de 11 gündür orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. 2 ilde 6 noktada orman yangını devam ediyor. Marmaris, Seydikemer, Nazilli, Bozdoğan, Karabük, Burdur, Adana, Denizli yangınları kontrol altında.
Bakan Pakdemirli açıklama yapıyor: 2 ilde 6 noktada orman yangını devam ediyor

Zorlu arazi şartları ve olumsuz hava koşullarına rağmen, yangın söndürme ekipleri sahada olağanüstü bir mücadele veriyor. 

Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ula Helikopter Harekat Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

> 2 ilde 6 noktada orman yangını devam ediyor.

> Marmaris, Seydikemer, Nazilli, Bozdoğan, Karabük, Burdur, Adana, Denizli yangınları kontrol altında.

> Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172 personel görev yaptı.

> Muğla'da 15 orman yangını meydana geldi. Termik santrali ve turizm alanlarını da korumak için ciddi çaba sarf ettik.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ege Denizi'nde 4,2 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:07
  • Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:07
  • Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:06
  • Cumhurbaşkanı kararıyla Konya'da bazı alanlar yenileme alanı olarak belirlendi07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:06
  • Mardin'de bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:05
  • Van Valiliğinden 'sosyal medyadaki düzensiz göçmen görüntüleri'ne ilişkin açıklama07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:04
  • Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli atıldı07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:42
  • Yanan orman alanları ağaçlandırılırken doğal bitki örtüsü dikkate alınıyor07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:41
  • Üreticilere 210 milyon liralık destek ödemesi başladı07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:39
  • Antalya'da alevlerin arasındayken yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi konuştu07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti