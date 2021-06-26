Bakan Pakdemirli: Antalya'da aynı anda çıkan iki yangını da kontrol altına aldık

ANTALYA Kaş'ta çıkan orman yangınını, yangın yönetim merkezinden koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Antalya'da aynı anda çıkan iki yangını da kontrol altına aldık" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Kaş'a bağlı Üzümlü köyü ve Demre Yolu mevkiinde aynı anda çıkan orman yangınını, Ankara'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nden koordine etti.

Antalya'daki yangın hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, İnsansız Hava Aracı (İHA) vasıtasıyla çekilerek Yönetim Merkezi'ne aktarılan görüntüler doğrultusunda hava ve yer ekiplerini yangının gidişatı hakkında yönlendirdi.

'YANGINA 10 HELİKOPTER, 50 ARASÖZ, 6 DOZER İLE 500'E YAKIN PERSONELLE MÜDAHELE ETTİK'

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamasında şunları dile getirdi:

"Bugün Kaş'ta Üzümlü Köyü ve Demre Yolu mevkiinde aynı anda orman yangını çıktı. Yangının ilk etapta yerleşim yerine yaklaşmaması için müdahale ettik. Önce Kaş'a yakın olan yangını kontrol altına aldık. Az önce de diğer yangını kontrol altına almış olduk. Bu iki yangına toplam 10 helikopter, 50 arasöz 6 dozer ile 500'e yakın personelle müdahale ettik. Çok şükür iki yangını da şuan itibariyle kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yoğun çabalarından dolayı arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.