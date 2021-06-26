  • BIST 1.392
  • Altın 502,080
  • Dolar 8,7510
  • Euro 10,4450
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 23 °C
»

Bakan Pakdemirli: Antalya'da aynı anda çıkan iki yangını da kontrol altına aldık

ANTALYA Kaş'ta çıkan orman yangınını, yangın yönetim merkezinden koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Antalya'da aynı anda çıkan iki yangını da kontrol altına aldık" açıklamasını yaptı.
Bakan Pakdemirli: Antalya'da aynı anda çıkan iki yangını da kontrol altına aldık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Kaş'a bağlı Üzümlü köyü ve Demre Yolu mevkiinde aynı anda çıkan orman yangınını, Ankara'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nden koordine etti.

Antalya'daki yangın hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, İnsansız Hava Aracı (İHA) vasıtasıyla çekilerek Yönetim Merkezi'ne aktarılan görüntüler doğrultusunda hava ve yer ekiplerini yangının gidişatı hakkında yönlendirdi.

'YANGINA 10 HELİKOPTER, 50 ARASÖZ, 6 DOZER İLE 500'E YAKIN PERSONELLE MÜDAHELE ETTİK'

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamasında şunları dile getirdi:

"Bugün Kaş'ta Üzümlü Köyü ve Demre Yolu mevkiinde aynı anda orman yangını çıktı. Yangının ilk etapta yerleşim yerine yaklaşmaması için müdahale ettik. Önce Kaş'a yakın olan yangını kontrol altına aldık. Az önce de diğer yangını kontrol altına almış olduk. Bu iki yangına toplam 10 helikopter, 50 arasöz 6 dozer ile 500'e yakın personelle müdahale ettik. Çok şükür iki yangını da şuan itibariyle kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yoğun çabalarından dolayı arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atıldı26 Haziran 2021 Cumartesi 17:04
  • Kritik isim yakalandı! Duşa kabinin altından çıkanlar şoke etti26 Haziran 2021 Cumartesi 10:10
  • 6 ildeki bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi26 Haziran 2021 Cumartesi 09:10
  • Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı26 Haziran 2021 Cumartesi 09:10
  • Bartın'da sağanak nedeniyle evlerin bodrum katlarını su bastı26 Haziran 2021 Cumartesi 09:09
  • Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor26 Haziran 2021 Cumartesi 09:03
  • Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Türkiye bizim stratejik ve en büyük ticaret ortağımız26 Haziran 2021 Cumartesi 08:57
  • FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası26 Haziran 2021 Cumartesi 08:56
  • Bingöl'de korkutan deprem26 Haziran 2021 Cumartesi 08:52
  • George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polise 22,5 yıl hapis cezası verildi26 Haziran 2021 Cumartesi 08:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti