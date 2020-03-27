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Bakan Pakdemirli atama müjdesini verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa daha önce alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadronun atamasının 15-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıkladı.
Bakan Pakdemirli atama müjdesini verdi

Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge müdürleriyle video konferans aracılığıyla toplantı yaptı. Toplantıda, bakanlığa daha önce alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadroya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Atamalar 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacak. Bu tarihlerde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız. Büyük bir merakla bu haberi bekleyen gençlerimize hayırlı olsun."

Kaynak: Haber Kaynağı
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