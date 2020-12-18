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Bakan Pakdemirli: Balıkçılara 13,7 milyon lira destek ödemesini bugün yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük ölçekli geleneksel kıyı balıkçılarına bugün saat 18.00’dan sonra 13 milyon 733 bin lira destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli: Balıkçılara 13,7 milyon lira destek ödemesini bugün yapacağız

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, küçük ölçekli kıyı balıkçılığı sektörünün refahı ve menfaati için balıkçıların bilgilerini kayıt altına aldıklarını ve onları desteklediklerini belirtti. Türkiye’deki balıkçılık filosunun yüzde 90’ını küçük ölçekli balıkçıların oluşturduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Kıyı balıkçılarımızın üretiminin tamamına yakını yerelde ve taze olarak tüketiliyor. Bu şekilde sağlıklı gıda güvenliğine ve fiyat istikrarına katkı sağlanıyor. Bu nedenle kıyı kesiminde yaşayan halkımızın geçimine destek olmak, kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla küçük ölçekli balıkçılarımıza destek veriyoruz. Bu kapsamda, 2020 yılı için 13 bin 132 balıkçımızın hesabına toplam 13 milyon 733 bin lira destek ödemesini bugün saat 18.00’dan sonra yapacağız" dedi.

'COVİD-19 SÜRECİNDE BALIKÇILARIMIZI YALNIZ BIRAKMADIK'

Covid-19 sürecinde balıkçıları yalnız bırakmadıklarını belirten Bakan Pakdemirli, kıyı balıkçılığının yanı sıra, su ürünleri yetiştiriciliğine, işlenmiş su ürünlerine, balon balığı avcılığına, balıkçıların alet ve ekipman alımına destek vermeye devam ettiklerini anımsattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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