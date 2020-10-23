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Bakan Pakdemirli: Bugün 414 milyon lira ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Üreticilerimize bugün saat 18'den itibaren 414 milyon 754 bin liralık destek ödemesi yapıyoruz" dedi.
Bakan Pakdemirli: Bugün 414 milyon lira ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün 18.00’den sonra 414 milyon 754 bin liralık çiğ süt desteği yapılacağını söyledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir dizi ziyaret için Yalova’ya geldi. Yalova Altınova’da kivi hasadı şenliğine katılan Pakdemirli, çiğ süt destekleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin lira ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız" diye konuştu.

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