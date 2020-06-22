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Bakan Pakdemirli: Bursa'daki selde zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da yaşanan sele ilişkin, "Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik." dedi.
Bakan Pakdemirli: Bursa'daki selde zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "(Bursa'daki sel) Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik."

Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti.

"Özellikle meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Meteoroloji olarak zamanında ve yerli yerinde uyarılarımızın hepsini aslında yapmıştık. İkincisi, dere yataklarına asla ve asla bir yerleşim düşünmememiz gerekiyor."

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