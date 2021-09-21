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Bakan Pakdemirli duyurdu: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru fasulye üretimine yönelik çalışmalar ve desteklerin sonuç verdiğini, 2020 yılında Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını belirtti.
Bakan Pakdemirli duyurdu: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Türkiye fasulye üretiminin yüzde 12'sini üreterek 2002 yılında 50'nci sırada iken geçen yıl 3'üncü sıraya yükselen Bitlis'te kuru fasulye hasadı yapan çiftçi Veysi İşler ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Bitlis'te bulunan Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik ile Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden de eşlik etti.

Bu yıl Türkiye genelinde üretimi gerçekleştirilen 300 bin tonun üzerindeki üretimde Bitlis'in önemli rolü olduğunu belirten Pakdemirli, "2002'de sadece 655 ton kuru fasulye üretimi yapan Bitlis'ten, geçen yıl 32 bin tonun üzerinde üretim yapan bir Bitlis'e geldik. Son 19 yılda yaklaşık 60 kat artış var. 2021'de de inşallah 40 bin ton üretiyor olacağız. Son 3 yıla baktığımızda yüzde 100'den fazla artış var." ifadelerini kullandı.

"Bu üreticimizin başarısı"

Kuru fasulye üretimine yönelik yapılan çalışmalar ve verilen desteklerin sonuç verdiğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kuru fasulye üretimi yıllar itibarıyla katlanarak arttı. 2020 yılında üretimde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Tüm üretici, çiftçi ve paydaşlara başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu başarı üreticimizin başarısıdır. Allah'a şükür Bitlis bu sene bereketi görmüş. Allah hepinizden razı olsun."

Bitlisli çiftçi İşler de üretimden memnun olduklarını ve Bakanlığın desteğiyle üretimi daha da artıracaklarını ifade etti.

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