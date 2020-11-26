Bakan Pakdemirli: Hazırlıklar en kötü senaryoya göre yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ürün sıkıntısı olmaması için her türlü önlemi aldık. En kötü senaryoya göre hazırlığımızı yaptık" açıklamasında bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Pakdemirli, "Hiç yağmur yağmasa bile İstanbul'un 3 aylık suyu var" dedi. Koronavirüs salgınında ürün sıkıntısı yaşanmaması için her türlü önmeli aldıklarını belirten Bekir Pakdemirli, "Ürün sıkıntısı olmaması için her türlü önlemi aldık. En kötü senaryoya göre hazırlığımızı yaptık" açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları;

HAZIRLIKLAR EN KÖTÜ SENARYOYA GÖRE YAPILDI

"Koronavirüs salgınında ürün sıkıntısı olmaması için her türlü önlemi aldık. En kötü senaryoya göre hazırlığımızı yaptık. Gıda ile ilgili bir problem yaşamayız. 7 binin üzerinde görevli aralıksız denetim yapıyor. Yeni yasa ile cezaların da artırılmasını sağlayacağız. Bitkisel üretimimiz yüzde 5 arttı, sıkıntı yaşamayız.

YAĞMUR YAĞMASADA İSTANBUL'UN 3 AYLIK SUYU VAR

Barajlarda doluluk oranı yüzde 33 civarında. Hiç yağmur yağmasa bile İstanbul'un 3 aylık suyu var.

KADROLU İŞÇİ ALIMI YAPCAĞIZ

Bakan Pakdemirli şöyle devam etti: “2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteği kapsamında; 599. Bin 551 yetiştiricimizin 1 milyon 570 bin buzağısı için toplam 641,6 milyon lirayı yarın saat 18.00’dan sonra ödemeye başlayacağız. İlk defa sizde söylüyorum. Taşra teşkilatında görev yapmak üzere 826 kadrolu tarım işçisi alacağız. 755 bin vatandaş gıda israfını önleme kampanyasına destek verdi.

Geçen yıla oranla orman yangınları yüzde 33 arttı.