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Bakan Pakdemirli: İlk fırsatta yanan ormanlık alanda dikim yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Pakdemirli, "İlk fırsatta biz buralara tekrar dikim yapacağız. Vatandaşlarımızın hiçbir şekilde endişesi olmasın." dedi.
Bakan Pakdemirli: İlk fırsatta yanan ormanlık alanda dikim yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Pakdemirli, Bakanlığın Yangın Yönetim Merkezi'nde, Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler mevkisinde çıkan yangına ilişkin bilgi verdi.

Yangında bir personelin şehit olduğunu belirten Pakdemirli, "Maalesef Marmaris yangınından üzücü bir haber aldık. Bir şehidimiz var. Görkem Hasdemir kardeşimiz, 35 yaşlarında. Görkem kardeşimizle beraber bugüne kadar 119 orman şehidi vermiş olduk." dedi.

Pakdemirli, yangının kontrolden çıkmaya çok müsait olduğuna dikkati çekerek, hava sıcaklığının 35 derece, nemin yüzde 20'nin altına düştüğü, saatte 35 kilometre rüzgarın olduğu ve yerleşim yerlerine yakın olan hassas bir yangınla mücadele edildiğini söyledi.

Yangının saat 10.30 sularında tespitinin yapılıp saat 10.40 gibi ilk müdahalede bulunulduğunu aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Toplamda 10 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 78 arazöz, 6 dozerle yangına müdahale edildi. 328 personelimiz görev yaptı ve şu an itibarıyla yangını kontrol altına almış durumdayız. Tekrar Alo 177 hattını bu sıcak yaz günlerinde vatandaşlarımıza da hatırlatmış olalım. Bu arada sınırlarımız dışında bir yangın daha tespit ettik. İHA'larımız az evvel Yayladağı'nın kuzeyinde bir yangın olduğunu tespit ettiler. Bununla ilgili gerekli mercilere bilgiyi verdik."

"İlk fırsatta buralara tekrar dikim yapacağız"
Bakan Pakdemirli, yangının ardından dile getirilen bazı iddialara da yanıt vererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Her yangında olduğu gibi bu yangında da çeşitli spekülasyonlar, sadece iktidar karşıtlığı için birtakım söylemler dile getiriliyor. Sosyal medyadan, Twitter'dan ve diğer taraflardan olsun 'Buraya otel yapılacak' gibi söylemler var. Bunları söyleyenlerin hepsini bir şehidimizin olduğu bugün Allah'a havale ediyorum. Allah onları bildiği gibi yapsın. İlk fırsatta biz buralara tekrar dikim yapacağız. Anayasanın 169'uncu maddesi zaten orman alanlarının küçültülemeyeceğini söylüyor. Bu konuda vatandaşlarımızın hiçbir şekilde endişesi olmasın. Orman teşkilatımız her zaman olduğu gibi bugün de yarın da bir ağaç daha az yansın diye kendilerini ve vücutlarını siper etmeye devam edecekler. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."

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