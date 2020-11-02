Bakan Pakdemirli: İzmir'deki 11 baraj ve gölette problem yok

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'deki depremle ilgili, "11 baraj ve gölette problem yok, hepsinin kontrolleri bitti. 13 baraj ve göletteki çalışmalarımız da sürüyor. Bunlarda da bir problem çıkmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı açıklamada, İzmir'deki depremle ilgili, "11 baraj ve gölette problem yok, hepsinin kontrolleri bitti. 13 baraj ve göletteki çalışmalarımız da sürüyor. Genel olarak söylüyorum bunlarda da bir problem çıkmayacağını düşünüyoruz." dedi.