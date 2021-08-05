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Bakan Pakdemirli: Karabük ve Adana Feke yangını kontrol altında 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabük, Adana'nın Feke ilçesindeki ve Isparta Eğirdir yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli: Karabük ve Adana Feke yangını kontrol altında 

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Pakdemirli, 2 yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Karabük merkez ve Adana Feke yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi. Pakdemirli ayrıca Eğirdir'de çıkan yangının kontrol altına alındığını şu sözlerle duyurdu;

Bakan Pakdemirli: Isparta Eğirdir yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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