Bakan Pakdemirli: Karabük ve Adana Feke yangını kontrol altında 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabük, Adana'nın Feke ilçesindeki ve Isparta Eğirdir yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Pakdemirli, 2 yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Karabük merkez ve Adana Feke yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi. Pakdemirli ayrıca Eğirdir'de çıkan yangının kontrol altına alındığını şu sözlerle duyurdu;

Bakan Pakdemirli: Isparta Eğirdir yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.