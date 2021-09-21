  • BIST 1.391,250
  • Altın 491,34
  • Dolar 8,6250
  • Euro 10,1200
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 29 °C
»

Bakan Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru fasulye üretimine desteklerin olumlu sonuçlandığını belirterek, "2020 yılında üretimde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı" dedi.
Bakan Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pakdemirli, ülkenin fasulye üretiminin yüzde 12'sini karşılayan Bitlis'te kuru fasulye hasadı yapan çiftçi Veysi İşler ile çevrim içi görüştü. Görüşmeye Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ve Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden de katıldı. Pakdemirli, Türkiye'nin 2002 yılında fasulye üretiminde 50'nci sırada yer aldığını hatırlatarak, geçen yıl 3'üncü sıraya yükseldiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, bu yıl Türkiye genelinde üretimi gerçekleştirilen 300 bin ton üzerindeki payda Bitlis'in önemli rolü olduğunu belirtip, "2002'de sadece 655 ton kuru fasulye üretimi yapan bir Bitlis'ten geçen yıl 32 bin tonun üzerinde üretim yapan Bitlis'e geldik. Son 19 yılda yaklaşık 60 kat artış var. 2021'de de inşallah 40 bin ton üretiyor olacağız. Son 3 yıla baktığımızda yüzde 100'den fazla bir artış var" dedi.

Tüm üretici, çiftçi ve paydaşlara başarılarından dolayı teşekkür eden Bakan Pakdemirli, "Türkiye'nin kuru fasulye üretimi yıllar itibarıyla katlanarak arttı. 2020 yılında üretimde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bu başarı üreticimizin başarısıdır. Allah'a şükür, Bitlis bu sene bereketi görmüş. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

Bitlisli çiftçi Veysi İşler de üretimden memnun olduklarını belirterek, bakanlığın desteği ile üretimi daha da artıracaklarını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 318 metrelik kuleden böyle görüntülendi21 Eylül 2021 Salı 14:26
  • Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, aşı olmadığı için sokakta pizza yedi21 Eylül 2021 Salı 14:18
  • Emine Erdoğan ‘Osmanlı’nın Amerika’sı Belgeseli’ tanıtımına katıldı21 Eylül 2021 Salı 14:10
  • Aparttaki cinayetin delillerini yok etmek için kamera kayıt cihazını çalmışlar21 Eylül 2021 Salı 13:53
  • İsrail Batı Şeria'da 48 bin dönüm Filistin toprağına el koydu21 Eylül 2021 Salı 13:50
  • Menderes orman yangını davasında güvenlik kamerası incelenecek21 Eylül 2021 Salı 13:49
  • Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: Sokaklarda sıkıntı çıkaranları bitireceğiz21 Eylül 2021 Salı 13:38
  • Kars Çayı'nda balık ölümlerinin nedeni; oksijen yetersizliği21 Eylül 2021 Salı 13:36
  • 1915 Çanakkale Köprüsü akaryakıtta büyük tasarruf sağlayacak21 Eylül 2021 Salı 13:35
  • Konut mağdurlarından suç duyurusu; 'Biz yandık, başkası yanmasın'21 Eylül 2021 Salı 13:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti