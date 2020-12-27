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Bakan Pakdemirli: Milas zeytinyağı, AB Komisyonu'nca korumaya alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas zeytinyağının, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından tescil edilerek, koruma altına alındığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli: Milas zeytinyağı, AB Komisyonu'nca korumaya alındı

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi binlerce yıl önceye giden Milas bölgesindeki zeytinyağı üretiminin, yöre insanının kültürünün ayrılmaz parçası olduğunu bildirdi. Pakdemirli, "Milas ilçe sınırları içinde çok yaygın bir şekilde 'memecik' türü zeytin ağaçları bulunur. Memecik türü, milyonlarca yılda oluşmuş Akdeniz iklim kuşağının ve coğrafi bölgesinin doğal bitki ve ağaç türlerindendir. Bu nedenle yörenin havasından, toprağından ve suyundan aldığı özellikleriyle, lezzet özellikleri üstün bir zeytin ve zeytinyağı üretilmesini sağlamaktadır" dedi.

Milas'ın coğrafi özellikleri dolayısıyla zeytin ağaçlarının yağ oranının yüksek, aromasının bol, polifenol değerlerinin zengin, üstün lezzetli zeytin ve zeytinyağı üretilmesini sağladığına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "Ağaçlar doğal ortamında insan müdahalesi olmaksızın, kendiliğinden yetiştiği için Milas zeytinyağı da bu anlamda organik özellikte bir zeytinyağıdır" açıklamasında bulundu.

Bu özellikleri dolayısıyla Milas zeytinyağının, AB Komisyonu tarafından 23 Aralık'ta tescil edilerek, koruma altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, Milas zeytinyağı ile birlikte Türkiye'nin AB'de coğrafi tescil alan ürün sayısının 5'e yükseldiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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