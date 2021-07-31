Bakan Pakdemirli: Orman yangınlarında ABD'den sonra askeri İHA kullanan tek ülke Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına müdahale için helikopter sayısını 27'den 39'a çıkardıklarını belirterek, "9 da İHA görev yapıyor. ABD'den sonra askeri İHA'ları yangında kullanan tek ülke biziz" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı söyleşinin detaylarını yazdı.

SABOTAJ ŞÜPHESİ VAR MI?

SORU: Sayın Pakdemirli, önce milletçe hepimize geçmiş olsun. Bir sabotaj endişeniz var mı?

CEVAP: Her yangında kafamızdaki soru budur. Ama kolluk kuvvetleri bulacak bunu. Sabotajın bulunmasına yönelik teknikler var. Polisimiz, jandarmamız bu konuda çok deneyimli.

ELEŞTİRİLERE YANIT

SORU: Bir de bazı eleştiriler var. Yangınları söndürmek konusunda yeterli olunamıyor türünden. Muhalefet liderleri bunu iddia ediyor.

CEVAP: Önce şunu söylemeliyim. Böyle milli birlik ve beraberlik gününde ağaç üzerinden siyaset yapanları ayıplıyorum. Ağaçların, hayvanların bu şekilde yanmasını kim ister...

- Yeterlilik konusu...

- Evet. Her ülke yangına müdahale kapasitesini istatistik verilere göre hesaplar ve planlar. Biz de bu istatistikleri bakarak kararlar alıyoruz. Bakın Orman Teşkilatı çok donanımlı ve tecrübeli bir teşkilattır. O istatistiklere göre yapılan planlamalar doğrultusunda 27 helikopterden 39 helikoptere çıktık. Hatta acaba fazla mı alıyoruz, dedik. Uçakları arttırdık. 9 İHA görev yapıyor. ABD'den sonra askeri İHA'ları yangında kullanan tek ülke biziz.

"BEN TEŞKİLATI ZATEN ZORLUYORUM"

SORU: Peki bu yangınlarda hiç eksiklik hissetmediniz mi?

CEVAP: Fatih Bey, 1 günde aynı anda 10 tane yangın çıkarsa yönetmek kolay olmaz. Ben Orman Teşkilatı'nı zaten çok zorluyorum. Onlar da canla başla çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın sonsuz desteği var. Her istediğimizi alabilecek kapasitede bir ülkeyiz. Orman Teşkilatı'nda çok tecrübeli bir kadro var. Onlar planlıyor. Kaç kişi nerede olacak. Yangınlara müdahale... Bunlar kolay değil. Sonuçta insanız.

"MORAL BOZUCU AÇIKLAMALARI AYIPLIYORUM"

SORU: Anladığım kadarıyla yapılan eleştiriler Orman Teşkilatı'nda rahatsızlık yaratıyor.

CEVAP: Bakın ben siyaseti babadan bilen bir insanım. Siyasetin tiyatrosunda yapılan bu eleştirileri ben o nedenle anlarım. Ama "alev cephesi"nde savaşan ormancı kardeşim anlamaz. O yüzden ben böyle bir günde birlik olmamız gereken bir günde moral bozucu açıklamaları ayıplıyorum.

"DÜNYA ÖRNEKLERİNE BAKIN, AĞAÇ ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYALIM"

SORU: Peki bir karşılaştırma yapsak. Bizim teşkilatımızın dünyadaki yeri nedir?

CEVAP: Evet. Buna bakalım. OECD'den Avrupa'daki orman teşkilatlarının istatistik verilerine bakın. Orman alanlarının arttırılmasından korunmasına kadar en başarılı ülkeler arasındayız. Ama bütün bunların ötesinde, istatistiklerin ötesinde gelin siyaset uğruna ormancının moralini bozmayalım. Ağaç üzerinden siyaset yapmayalım.