  • BIST 1.351,590
  • Altın 497,36
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 27 °C
»

Bakan Pakdemirli: Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen, ancak satılamayan kurbanlıklar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak" dedi.
Bakan Pakdemirli: Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini bildirdi. Pakdemirli, "Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Bu yıl da kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde, Et ve Süt Kurumumuz eliyle biz alacağız" dedi.

Bu kapsamda, üreticilerin en yakın Et ve Süt Kurumu Kombinalarına başvurabileceklerini belirten Pakdemirli, "Et ve Süt Kurumumuz bu yıl birinci kalite büyükbaş kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite kesimlik kurbanlıkların et kilogramını 40 liradan satın alacak. Küçükbaş hayvanlarda ise birinci kalite toklu kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite koyunların et kilogramını 38 liradan satın alacak" diye konuştu.

Pakdemirli, alım fiyatları ile ilgili diğer detayların bugün Et ve Süt Kurumu tarafından duyurulacağını, üreticilerin, kesime getirecekleri elde kalan kurbanlık hayvanları için Tarım ve Orman İl Müdürlüklerince hayvan pazarlarında görevlendirilen veteriner hekimler tarafından verilen sevk belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Varank: Türkiye'nin ilk lisanslı Antep fıstığı deposunu Gaziantep'e kazandırdık21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:33
  • Demir yolu ağı, küresel tedarik zincirinde Türkiye'nin pozisyonunu güçlendiriyor21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:59
  • Pul biber ihracatından elde edilen gelir yılın ilk yarısında yüzde 46 arttı21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:57
  • IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kısmen yüz yüze yapılacak21 Temmuz 2021 Çarşamba 05:46
  • Turizm merkezlerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor20 Temmuz 2021 Salı 17:56
  • '1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montaj çalışmaları devam ediyor20 Temmuz 2021 Salı 17:56
  • Enerjide dışa bağımlılık kripto para madenciliğindeki kısıtlamaları tetikliyor20 Temmuz 2021 Salı 17:55
  • Enerjide stratejik öneme sahip kobaltta üretim arttı, lityumda azaldı20 Temmuz 2021 Salı 17:00
  • İstanbul Havalimanı günlük 979 uçuşla Avrupa'da zirvede20 Temmuz 2021 Salı 14:47
  • Enerjide dışa bağımlılık kripto para madenciliğindeki kısıtlamaları tetikliyor20 Temmuz 2021 Salı 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti