  • BIST 1.084
  • Altın 459,184
  • Dolar 7,3774
  • Euro 8,7100
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Bakan Pakdemirli: Sıcaklıklar önümüzdeki 2 gün boyunca artmaya devam edecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sıcaklıkların artmaya devam edeceğini belirterek, "Yaşlıları, çocukları ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda önemle uyarıyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Pakdemirli: Sıcaklıklar önümüzdeki 2 gün boyunca artmaya devam edecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki hava sıcaklıklarına ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

Dün eylül ayının uzun yıllar sonraki en yüksek sıcaklık rekorlarının kaydedildiğini ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Önümüzdeki 2 gün (Perşembe-Cuma) boyunca da artmaya devam edecek. Özellikle 3-4 Eylül, sıcaklıkların artacağı bölgelerimizde; yaşlıları, çocukları ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda önemle uyarıyoruz."

Ayrıca, Pakdemirli'nin paylaştığı görselde, bugün ve yarın, iç ve güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde geçeceği, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki birçok ilde, eylül ayının en yüksek sıcaklık rekoru değerlerinin aşılacağının tahmin edileceği bilgisine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 81 ilde düğünlere kısıtlama getirildi03 Eylül 2020 Perşembe 09:07
  • Kayseri'de 8 ayda 286 ton pastırma, 2 bin 260 ton sucuk işlem gördü03 Eylül 2020 Perşembe 09:06
  • RTÜK'ten Tele 1'e verilen 5 günlük yayın durdurma cezasına ilişkin açıklama03 Eylül 2020 Perşembe 09:06
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı ile telefonda görüştü03 Eylül 2020 Perşembe 09:05
  • Bakan Pakdemirli: Sıcaklıklar önümüzdeki 2 gün boyunca artmaya devam edecek03 Eylül 2020 Perşembe 09:04
  • Kastamonu'daki orman yangınına müdahale sürüyor03 Eylül 2020 Perşembe 09:04
  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan çok sert tepki03 Eylül 2020 Perşembe 09:03
  • Bolu'da orman yangını02 Eylül 2020 Çarşamba 23:26
  • PSG'li Neymar ve 2 futbolcu daha Koronavirüs'e yakalandı02 Eylül 2020 Çarşamba 23:25
  • MHP'den ihraç edilen Enginyurt: Türkiye, erken seçime koşuyor02 Eylül 2020 Çarşamba 23:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti