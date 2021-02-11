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Bakan Pakdemirli, sosyal medyada ünlenen küçük çoban Şevki'ye köpek ve koyun hediye etti

Şevki'nin sürüsüne bir yıl ücretsiz TARSİM sigortaları yapılacağı sözü de verildi.
Bakan Pakdemirli, sosyal medyada ünlenen küçük çoban Şevki'ye köpek ve koyun hediye etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyada yöresel konuşması ile hayvancılık hakkında bilgiler aktaran küçük fenomen çoban Şevki Savran'a bir akbaş cinsi köpek ile iki Balıkesir merinos cinsi koyun hediye etti.

Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törene, yün yelek ve kasket giyerek, elindeki sopayla katılan Pakdemirli, geleceğin çiftçisi, üreticisi ve besicisi olarak, Şevki ile gurur duyduklarını söyledi.

Şevki'ye bir sürpriz hazırladıklarını belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bir defa sana bir arkadaş lazım. Çobanın yaylada en önemli arkadaşı nedir? Köpeğidir. Sana halis ve muhlis bir akbaş hediye edeceğiz, seninle beraber büyüsün diye. Bu köpek, sürüsüne sahip çıkan, Anadolu'da 'çoban köpeği' olarak bilinen, aslında kangal sülalesinden bir hayvan. Bizim TİGEM çiftliklerinde yetiştirdiğimiz bir köpek. İnşallah beraber büyüyün, sana da arkadaş olsun."

İki de Balıkesir merinos cinsi koyun hediye ettiğini dile getiren Pakdemirli, "Sürünüze katın, bereket olsun. Bu akşam bir de bunları hazırladık size. Güle güle kullanın." dedi.

Pakdemirli, "Bütün güzel sözlerin, konuya hakimiyetin, çalışkanlığın, gayretin, geleceğe yönelik hayvancılık yapmak isteğin bizi teşvik etti. Sana teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Şevki Savran da "Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Eğer yeni köpek alırsam bir isim vardı aklımda. Köpeğin ismini 'Pusat' koymak istiyorum" diye konuştu.

Babası Mehmet Ali Savran da "Allah'a çok hamdediyorum bana Şevki gibi bir evlat verdiği için. Çok güzel dua etmişim demek ki böyle bir evladım oldu. Allah herkese Şevkiler versin böyle." dedi.

Ayrıca törende, Şevki'nin sürüsüne bir yıl ücretsiz TARSİM sigortaları yapılacağı sözü verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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