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Bakan Pakdemirli: Su kaybını 2033'e kadar yüzde 25'e indirmeyi hedefliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 büyükşehir belediyesi ve 46 il belediyesinin verisinden yapılan hesaplamaya göre, kayıp su oranının yüzde 35,4 olduğunu belirtti.
Bakan Pakdemirli: Su kaybını 2033'e kadar yüzde 25'e indirmeyi hedefliyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, atık suların arıtılarak yeniden kullanımını yaygınlaştırmak için düğmeye basıldı. Türkiye'de yeniden kullanım oranı yüzde 2,5 olan atık su miktarını yüzde 47'lere çıkarmayı hedefleyen bakanlık, geri kazanılacak 3,3 milyar metreküp suyun özellikle tarımsal sulamada kullanılmasını amaçlıyor. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bekir Pakdemirli, atık suların sadece yüzde 2,5'lik kısmının yeniden kullanıldığını belirtti. Pakdemirli, "Burada çok önemli bir potansiyel mevcut. Bu potansiyeli değerlendirmek için ilgili tüm paydaşlarla çalışmalara başlıyoruz. 2 milyar metreküp suyu tarımsal sulamada kullanarak 336 bin hektar alanın sulanması, 49 milyon metreküp suyu peyzaj sulamada kullanarak 15 bin hektar alanın sulanması, 378 milyon metreküp suyu sanayide, 863 milyon metreküp suyu çevresel kullanımda ve 57 milyon metreküp suyu yeraltı suyu kaynaklarının beslenmesinde kullanabiliriz. Arıtılmış kentsel atık suları tarımsal sulamada ve başka diğer alanlarda güvenli bir şekilde tekrar kullanarak önemli bir kaynak yaratacağız. Ülkemizde özellikle kentsel atık suların arıtılarak yeniden kullanılmasının yaygınlaştırılması, ayrıca yağmur suyu hasadı, gri suların tekrar kullanılması gibi alternatif su kaynakları konularında belediyelerde, su idarelerinde, su konusunda görev ve yetkisi bulunan üst yönetim birimlerinde, medyada ve bireylerde bu konularda farkındalık oluşturmamız gerekiyor" dedi.

'SU KAYIPLARINI İNDİRME HEDEFİMİZ VAR'

Bakan Pakdemirli, Türkiye'de 2020'de mevzuat gereği kendilerine beyanda bulunan 28 büyükşehir belediyesi ve 46 il belediyesinin verisinden yapılan hesaplamaya göre, kayıp oranının yüzde 35,4 olduğunu belirterek, "Sadece 2020 yılı için şebekelerdeki su kayıplarına bağlı finansal kayıp 1,9 milyar TL'yi aşıyor. Bu gerçekten yola çıkarak, İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ile büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar yüzde 30, 2028 yılına kadar ise yüzde 25 düzeyine, diğer belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar yüzde 35, 2028 yılına kadar yüzde 30, 2033 yılına kadar ise yüzde 25 düzeyine indirmeyi hedefliyoruz. Şura çalışmaları ile kayıp-kaçak oranlarında dünyadaki gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşılmasını sağlayacak çalışmaları değerlendireceğiz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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