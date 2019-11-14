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Bakan Pakdemirli: Uçakların uçmayla ilgili problemi var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarında uçak kullanılmamasına ilişkin tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Pakdemirli: Uçakların uçmayla ilgili problemi var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bekir Pakdemirli, ithal ete ilişkin soru üzerine, kendi döneminde 1 kilogram et ithal edilmediğini söyleyerek, "Benden önce gelen bağlantıların mümkün mertebe hepsini iptal ettim" dedi.

Bekir Pakdemirli, ıspanak zehirlenmelerine ilişkin ise "Kesinlikle gıda ilaçlarıyla alakası yok. Tamamen yabani otların bu işe karışmasından dolayı oldu. Soruşturma açtık, devam ediyor" diye konuştu.

'UÇMAYLA İLGİLİ PROBLEMİ VAR'

Bakan Pakdemirli, orman yangınlarında uçak kullanılmamasına ilişkin tartışmalarla ilgili de şöyle konuştu:

"30 tane hava aracımız var. Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir teşkilat. 40 bin personeli var. Muğla yangınına gittik. 24 tane olan helikopter sayımızı 30’a çıkardık. Helikopter ile 1 ton su atma maliyeti bin 300 lira, Türk Hava Kurumu ile 1 ton su atma maliyeti 8 bin lira. Bir yıl sırtımızdan indirdik diye aradan kafa çıkartıyorlar. Türk Hava Kurumu'nun bize yüzde 8 faydası var. Ama ne yazık ki, Türk Hava Kurumu hem Muğla hem de İzmir yangınında aradan kafa çıkartarak, 'biz olsak şöyle olurdu, böyle olurdu'. Uçakların uçmayla ilgili problemi var."

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