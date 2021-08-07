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Bakan Pakdemirli yangın ile ilgili son durumu açıkladı: 2 ilde 6 noktada orman yangını devam ediyor

ürkiye'de 11 gündür orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. 2 ilde 6 noktada orman yangını devam ediyor. Marmaris, Seydikemer, Nazilli, Bozdoğan, Karabük, Burdur, Adana, Denizli yangınları kontrol altında.
Bakan Pakdemirli yangın ile ilgili son durumu açıkladı: 2 ilde 6 noktada orman yangını devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ula Helikopter Harekat Merkezinde yaptığı açıklamada, "Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı. 150 bin ton su hava ve yer araçlarından sıkıldı. Bir nevi yapay yağmurlama yapıldı." dedi.

Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangının devam ettiğini belirten Pakdemirli, şunları söyledi:

"Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 orman personeliyle müdahale ediyoruz.

Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172 personel görev yaptı.

Milas yangını devam ediyor. Yangın şu anda uyuyor. Önemli bir tehlike arz etmiyor.

Muğla'da 15 orman yangını meydana geldi. Termik santrali ve turizm alanlarını da korumak için ciddi çaba sarf ettik."

"Yangının kontrol altına alındığı açıklamalarında sadece Bakanlığımızın açıklamalarını dikkate alın." diyen Pakdemirli, "Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, "(Isparta) Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma ihtimalimiz olabilir." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gün tartışma zamanı değil, gün birlik ve beraberlik zamanı. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi yıpratmayalım." diye konuştu.

Pakdemirli, "47 ilde 223 orman yangınıyla bugüne kadar orman teşkilatımız mücadele etti. 223 orman yangının 217'si kontrol altında." dedi.

> 2 ilde 6 noktada orman yangını devam ediyor.

> Marmaris, Seydikemer, Nazilli, Bozdoğan, Karabük, Burdur, Adana, Denizli yangınları kontrol altında.

> Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172 personel görev yaptı.

> Muğla'da 15 orman yangını meydana geldi. Termik santrali ve turizm alanlarını da korumak için ciddi çaba sarf ettik.

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