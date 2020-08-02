Bakan Pakdemirli yangın söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi

Dün 10'dan fazla noktada çıkan orman yangınları söndürülürken, bugün Ege ve Marmara'dan yeni yangın haberleri geldi.
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ile 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale edilen yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma yürütülüyor.
NTV'de yangınlar hakkın bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Düşük nem, yüksek sıcaklar ekipleri zorluyor. Ekiplerimiz yangınlara müdahale ediyor'' açıklamasını yaptı.
Pakdemirli, ''194 yangın geçen hafta mücadele ettik. İhbarların yarıya yakını vatandaşlardan geliyor'' bilgisini de ekledi.
Öte yandan, Manisa’nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Hacıköseli Mahallesi’ne yakın ormanlık alanda çıkan yangının, dün kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başladığı öğrenildi. Yangınlardan kaynaklı Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri tahliye edilmişti.
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