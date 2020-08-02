Bakan Pakdemirli yangın söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi

İzmir, Denizli ve Uşak'ta devam eden yangınlara ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Düşük nem, yüksek sıcaklar ekipleri zorluyor. 21 bin ekip üyemiz yangınlara müdahale ediyor'' açıklamasını yaptı.