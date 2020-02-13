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Bakan Pakdemirli: Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik." dedi.
Bakan Pakdemirli: Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul’da "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona gelindiğini söyledi. 

"Atadan Toruna, Tohum Seferberliği ile, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz." ifadelerini kullanan Pakdemirli, "En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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