  • BIST 1.427
  • Altın 477,913
  • Dolar 8,3119
  • Euro 9,9772
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Bakan Pakdemirli: Yılda 5,5 milyon balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedefliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balon balığı avcılığının desteklenmesi kapsamında, yılda 5,5 milyon balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedeflediklerini bildirdi.
Bakan Pakdemirli: Yılda 5,5 milyon balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedefliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, sucul istilacı ve yabancı türlerle mücadele kapsamında balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıl sucul biyolojik çeşitliliğin korunması, deniz kaynaklarının sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması amacıyla istilacı balon balıklarından benekli balon balığı türünü avlayan küçük ölçekli balıkçıların desteklendiğini anımsatan Pakdemirli, bu kapsamda 46 bin 192 adet balon balığının bertarafının sağlandığını aktardı.

Pakdemirli, geçen yıl tek tür için verilen destekleme kapsamının ülkede bulunan irili ufaklı 8 balon balığı türünü içerecek şekilde ve 2023 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere genişletildiğine dikkati çekerek, "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Cumhurbaşkanı'mız tarafından imzalandığını ve Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"3 yılda 16,5 milyon balon balığı bertaraf edilecek"
Balon balığı desteklemesi kapsamında bu balığı avlayan balıkçılara her yıl 5 milyon lira değerinde ödeme yapılacağını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda en büyük ve en tehlikeli tür olan benekli balon balığının adedine 5 lira ödenecek. Bunun için en fazla 500 bin adete kadar olmak üzere 2,5 milyon liralık ödeme, kalan 7 tür için de tanesi 50 kuruştan 5 milyon adete kadar olmak üzere 2,5 milyon liralık ödeme planlandı. Toplamda 5,5 milyon balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedefliyoruz."

Pakdemirli, desteklemenin 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacağına işaret ederek, "3 yılda 16,5 milyon balon balığı kaynaklarımızdan bertaraf edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türksat 5A yörüngesine ulaştı04 Mayıs 2021 Salı 10:02
  • Otomotiv satışları açıklandı: Yüzde 132 arttı04 Mayıs 2021 Salı 09:47
  • Küresel piyasalar pozitif seyrediyor04 Mayıs 2021 Salı 09:40
  • Dünya Bankası'ndan Burundi'nin sağlık sektörüne ​54,6 milyon dolar destek04 Mayıs 2021 Salı 09:08
  • Mısır, Fransa'dan 30 Rafale savaş uçağı almak için anlaşma imzaladı04 Mayıs 2021 Salı 09:07
  • Cezayir'de yolsuzluk soruşturmalarında '850 milyon dolar değerinde mal varlığına' el konuldu04 Mayıs 2021 Salı 09:06
  • S&P: Türk katılım bankaları son 5 yılda sağlıklı bir hızla büyüdü03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:38
  • Otomotiv ihracatında Bursa nisan ayının lideri oldu03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:07
  • Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs'ta yatırılacak03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:11
  • Nisanda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti