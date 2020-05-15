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Bakan Pakdemirli'den çiftçilere alkışlı destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçi ve tarım emekçilerine evinin balkonundan alkış tutarak destek verdi.
Bakan Pakdemirli'den çiftçilere alkışlı destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle ailesi ile evinin balkonundan, çiftçi ve tarım emekçilerini alkışladı.

Çiftçilerin yılda bir gün değil sürekli anılması gerektiğine vurgu yapan Pakdemirli, pandemi döneminde Türkiye çiftçisinin iyi üretim performansı sayesinde hiç bir üründe problem yaşanmadığını söyledi.

Çiftçilerin üretiminin önemine dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Her dönemde, ne olursa olsun Türk çiftçisi milletini aç bırakmadı. Savaşlarda, yoklukta, kıtlıkta, İstiklal Harbi'nde Türk çiftçisi milletini aç bırakmamış, karnına taş bağlamış, öküzünü, öküz arabasını satmış, gerekiyorsa kendini tarlaya koşmuş ama eninde sonunda bu milletin ihtiyacını karşılamıştır. Pandemi sürecinde perakende, gıda üretimi ve lojistik sektörü ile çiftçiler iyi bir sınav verdi. Türkiye'de tüm paydaşlar gıda güvenliği ve tedariğinin sağlanması için çok çalıştı."

Batı medeniyetlerin bir çoğunda şu anda gıdayla ilgili problemler yaşandığını dile getiren Pakdemirli, "Türkiye'deki üretim gücümüz ve buradaki performansımız tüm dünyada anlatmaya değer. Yurt dışı toplantılarımızda bize bunu nasıl başardınız diye soruyorlar. Biz de Türk çiftçisine inandık, güvendik ve onların arkasında durduk onlar da yaptı diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli de ramazan ayında iftar sofrasında yemek varsa, sahura sofrada zeytin görülüyorsa bunun çiftçiler sayesinde olduğunu kaydetti.

Bakan Pakdemirli ve eşi, konuşmalarının ardından bir süre basın mensupları ile sohbet etti.

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