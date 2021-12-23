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Bakan Pakdemirli’den ‘Çözün’ Talimatı 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, farklı illerden gelen veteriner hekimleri Ankara’da ağırladı. Pakdemirli, veteriner hekimlerden gelen 12 talebin sonuçlandırılması talimatını verdi.  
Bakan Pakdemirli’den ‘Çözün’ Talimatı 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, veteriner hekimlerle bir araya geldi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi, 56 Bölge ve İl Veteriner Hekimleri Odası Başkanını, Ankara’da ağırlayan Bakan Pakdemirli, gelen talepleri not etti. Toplantıda; Bakan Yardımcısı, Hayvancılık, Gıda ve Kontrol, Personel, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürleri, Strateji Geliştirme Başkanı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı ile Bakanlığın ilgili birimlerinden yetkililer hazır bulundu. 

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN TALİMAT

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Bakan Pakdemirli’den bulundukları taleplerle ilgili bilgi verdi. Toplantının her açıdan faydalı geçtiğini anlatan Eroğlu, “Sayın Bakan veteriner hekimlerin hizmetlerinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, bu taleplerle ilgili çalışmaların bir an önce sonuçlandırılmasının talimatını vermiştir. Toplantı için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. 

VETERİNERLERDEN 12 TALEP

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Bakan Bekir Pakdemirli’ye sunduğu talepler özetle şöyle: 
1- Sağlık çalışanlarına yapılması planlanan iyileştirmelerle ilgili yeni kanuni düzenleme kapsamına veteriner hekimler de dahil edilmeli.
2- Serbest veteriner hekimlerde dahil tüm veteriner hekimler Fiili Hizmet Zammından (Yıpranma Payı) yararlanmalı.
3- Tarım ve Orman Bakanlığında veteriner hekim istihdamı artırılmalı, bir an önce veteriner hekim alımı yapılmalı.
4- E-reçete, İTS ve ATS uygulamalarındaki tüm problemler çözülmeli, gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmeli.
5- İlaç fiyatları Bakanlıkça belirlenmeli, aşılara erişimle ilgili problemler giderilmeli.
6- Tüm sağlık çalışanları için düzenlenen “Sağlıkta Şiddet Yasası’na bir sağlık çalışanı olan veteriner hekimler de dâhil edilerek adalet sağlanmalı.
7- Yeni veteriner fakültelerinin açılmasına izin verilmemeli, mevcut fakültelerin fiziki ve eğitim alt yapıları güçlendirilmeli.
8- Veteriner Hekimlikte uzmanlık eğitimi acilen başlatılmalı.
9- Kamuda çalışan veteriner hekimlerin aşı, kulak küpesi uygulama ücretleri artırılarak makul seviyeye çıkarılmalı.
10- Islah çalışmalarındaki uygulamalar gözden geçirilerek, disiplinize edilmeli.
11- Çalışma barışını sağlamak ve adaletsizliği gidermek için Sağlık hizmetlerinde yer alan veteriner hekimlerinde özel hizmet tazminatı oranları arttırılmalı.
12- Serbest veteriner hekimler, ‘Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti’nden yararlanmalı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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