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Bakan Pakdemirli'den orman yangınları ile ilgili açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Muğla'daki orman yangınları ile ilgili ''Can kaybı yok ağaçlar ve yaban hayatı zarar gördü.'' dedi.
Bakan Pakdemirli'den orman yangınları ile ilgili açıklaması

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

Dalaman ve Fethiye yangınıyla ilgili sona doğru geliyoruz. Soğutma çalışmaları yapıyoruz. Gece kara çalışmalarına bizzat nezaret ettim. Sabah ilk ışıklarıyla beraber de son talimatları verdik. İlk ışıklarla beraber tabi ki tüm helikopterler havalandı. Helikopterlerimizin sayısını 13'ten 19'a çıkarttık.

Bugün itibariyle yukarıda gördüğümüz tablo düne oranla çok daha iyileşmiş bir tablo. Dün 350 hektar alanın etkilendiğini söylemiştim. Kabaca 350-400 hektar alanın etkilenmiş olabileceğini düşünüyoruz. Yer yer tütmeler var. Hava araçları buraları su ile döverek buradaki tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz. 

 

Dün de söylemiştim. Arazi sarp, kayalık. Hala da yol açma çalışmaları devam ediyor. 

'EKİPLERİMİZ ÇOK DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR'

Öğleden sonra rüzgarın şiddetini artırmasını bekliyoruz. Ekiplerimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Yerleşim alanları tehlikede değil. Vatandaşlarımız tatillerine gönül rahatlığıyla devam etsinler. Tatile gelmek isteyenler gelsinler. Yerleşim yerleriyle ilgili tehdit söz konusu değil.

Can ve mal kaybımız yok. Ama tabi ki bizi üzen ağaçlarımızı, bitki örtüsünü kaybetmiş olmamız; bazı teleflerimizin olduğunu varsayıyoruz. Tek üzüntümüz budur. Dezenformasyona itibar etmeyelim. Sosyal medyada ben bunları görüyorum. Tüm Muğlalıları sonbaharda fidan dikmeye davet ediyorum.  

Personelimiz dinlenerek devam ediyor. Diğer illerden de takviyeler söz konusu. Ben burada çalışmaların en başından beri destek veren valimize teşekkür ediyorum: DSİ, karayolları, belediyelerimiz ve jandarmaya teşekkür ediyorum.

Göcek’in arka tarafına bakan sırtta tütmeler var. yangın şeklinde değil ama tütmeler var. bunları soğutup söndüğünden emin olmamız lazım. 

Ekiplerimiz yoruldukları zaman çay getiriyorlar. Ekiplerimize gerektiğinde yiyecek getiriyorlar. Bu Ege'nin misafirperverliği. Bundan son derece memnun kaldım. Ekiplerimizle vatandaşlarımızın işbirliğinden dolayı, son sürat yangınlarda daha etkin olmanın gayreti içerisindeler.''

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