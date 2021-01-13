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Bakan Pakdemirli'den yeni hamsi yasağı açıklaması!

Denizlerde hamsinin bol olduğunu ancak yeteri kadar büyümediğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avcılık yasağı konusunda eğer 10 günlük süre yetmezse bir 10 gün daha uzayabilir." ifadesini kullandı.
Bakan Pakdemirli'den yeni hamsi yasağı açıklaması!

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, denizlerde balık popülasyonunun arttığını, hem kullanma hem de koruma dengesini gözettiklerini bildirdi. Denizleri yakından takip ettiklerini belirten Pakdemirli, istilacı türler arasında sayılan balon balığında kuyruk başına verilen ödül sisteminin başarılı bir uygulama olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, balon balığıyla ilgili genel bir sıkıntı olmadığını ama tedbirli gittiklerini vurgulayarak şunları kaydetti: "Desteğimiz devam ediyor. Anaçlarıyla ilgili desteği veriyoruz. Bundan dolayı balon balığı popülasyonunu azalttık. Bu avlanma ile diğer balık popülasyonunun yaşamasına imkan sağlandı. Balon balığının dokuz türü bulunuyor. Diğer küçük türdeki balon balıklarının avlanması için de destek vermeyi planlıyoruz."

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda 10 gün için getirilen hamsi avlama yasağına değinen Pakdemirli, hamsilerin boylarının küçük olmasının temel nedeninin çevresel ve iklimsel faktörler olduğunu bildirdi. Pakdemirli, "Denizlerimizde hamsi bol ancak yeteri kadar büyümedi. Avcılık yasağı konusunda eğer 10 günlük süre yetmezse bir 10 gün daha uzayabilir." ifadelerini kullandı.

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